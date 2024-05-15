Реакции европейских лидеров на покушение на Фицо

Фицо с ранениями сажают в машину. Фото: Reuters

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини отреагировал на покушение на премьер-министра Роберта Фицо, заявив, что это нападение представляет угрозу для словацкой демократии. Также на стрельбу отреагировал ряд европейских лидеров.

Свои реакции руководители стран ЕС выражают в соцсетях. В частности, президент Пеллегрини разместил сообщение на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Президент Словакии прокомментировал покушение на Фицо

Петер Пеллегрини подчеркнул, что другие политические взгляды не оправдывают применение насилия.

"Я ужасен тем, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению. Мы не обязаны со всем соглашаться, но есть много способов выразить свое несогласие демократическим и законным путем", — заявил президент Словакии.

"Если мы будем выражать другие политические взгляды с оружием в руках на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы построили вместе за 31 год словацкого суверенитета", — добавил он.

Пеллегрини пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.

Реакция европейских лидеров на покушение на словацкого премьера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

И был глубокий шпилька по моему большому штурму против моего человека, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

"Я глубоко поражен ужасным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Да благословит Господь его и его страну!".

Премьер-министр Польши Дональд Туск:

"Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот трудный момент".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

И сильный конфеты битвы атак на Prime Minister Robert Fico.



Такие действия словесности не имеют места в нашей стране и подверженной демократии, нашем множественном уровне общего здравоохранения.



My thoughts are with PM Fico and his family. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

"Я решительно осуждаю мерзкое нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои мысли — с премьер-министром Фицо и его семьей" .

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак:

Шокивались к hear this awful news. Все наши мысли являются с Prime Minister Fico и его семья. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

"Шокированный, услышав эту ужасную новость. Все наши мнения с премьер-министром Фицо и его семьей".

Канцлер Германии Олаф Шольц:

Я deeply shocked по новостям cowardly attack на украинском Prime Minister Fico. Violence не должно быть в Европейских политиках. В цих днях, у нас думают, что Robert Fico, его семья и граждане из Словакии. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) 15 мая, 2024

"Я глубоко шокирован новостью о нападении на премьер-министра Словакии Фицо. В европейской политике не должно быть насилия. В эти часы мои мысли с Робертом Фицо, его семьей и гражданами Словакии".

Напомним, сегодня в Словакии произошла стрельба возле парламента. Был ранен премьер страны Роберта Фицо.

Сообщается, что нападавший, совершивший стрельбу, удалось задержать, и Фицо уже госпитализирован. Состояние премьер-министра Словакии крайне тяжелое. Он получил 2-3 выстрела в разные части тела, в частности в грудь и живот.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и выразил поддержку словацкому народу. Фицо украинский лидер пожелал скорейшего выздоровления.