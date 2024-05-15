Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Покушение на премьера Словакии — как отреагировали европейские лидеры arrow

Покушение на премьера Словакии — как отреагировали европейские лидеры

15 мая 2024 18:50
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Реакции европейских лидеров на покушение на Фицо
Фицо с ранениями сажают в машину. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини отреагировал на покушение на премьер-министра Роберта Фицо, заявив, что это нападение представляет угрозу для словацкой демократии. Также на стрельбу отреагировал ряд европейских лидеров.

Свои реакции руководители стран ЕС выражают в соцсетях. В частности, президент Пеллегрини разместил сообщение на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Президент Словакии прокомментировал покушение на Фицо

 

Петер Пеллегрини подчеркнул, что другие политические взгляды не оправдывают применение насилия.

"Я ужасен тем, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению. Мы не обязаны со всем соглашаться, но есть много способов выразить свое несогласие демократическим и законным путем", — заявил президент Словакии.

"Если мы будем выражать другие политические взгляды с оружием в руках на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы построили вместе за 31 год словацкого суверенитета", — добавил он.

Пеллегрини пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.

Реакция европейских лидеров на покушение на словацкого премьера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

 

"Я глубоко поражен ужасным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Мы молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Да благословит Господь его и его страну!".

Премьер-министр Польши Дональд Туск:

 

"Шокирующие новости из Словакии. Роберт, мои мысли с тобой в этот трудный момент".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

 

"Я решительно осуждаю мерзкое нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобные акты насилия не имеют места в нашем обществе и подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои мысли — с премьер-министром Фицо и его семьей" .

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак:

 

"Шокированный, услышав эту ужасную новость. Все наши мнения с премьер-министром Фицо и его семьей".

Канцлер Германии Олаф Шольц:

 

"Я глубоко шокирован новостью о нападении на премьер-министра Словакии Фицо. В европейской политике не должно быть насилия. В эти часы мои мысли с Робертом Фицо, его семьей и гражданами Словакии".

Напомним, сегодня в Словакии произошла стрельба возле парламента. Был ранен премьер страны Роберта Фицо.

Сообщается, что нападавший, совершивший стрельбу, удалось задержать, и Фицо уже госпитализирован. Состояние премьер-министра Словакии крайне тяжелое. Он получил 2-3 выстрела в разные части тела, в частности в грудь и живот.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и выразил поддержку словацкому народу. Фицо украинский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

стрельба
Словакия
Европа
покушение
Криминал
ранение
Роберт Фицо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников