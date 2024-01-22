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Залужний привітав українських військових із Днем Соборності

22 січня 2024 13:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Залужний привітав українських військових із Днем Соборності
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав усіх українських військових із Днем Соборності. За його словами, саме український солдат як ніхто інший знає ціну кожного шматочка України.

Про це Залужний повідомив у Telegram.

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Залужний зазначив, що українські війська сьогодні стоять на варті, борючись за те, щоб наша країна залишалася неподіленою та вільною.

Також він нагадав, що у 1990 році сотні тисяч українців сформували Живий ланцюг Соборності, символічно поєднавши в єдине ціле всю націю та продемонструвавши світовій спільноті свою рішучість до свободи.

"Сьогодні ланцюг Соборностіце лінія фронту, на якій тисячі українських солдатів об'єдналися у битві за Незалежність та Свободу. І ми знаємо, що з нашими воїнами бореться вся Україна. Наша єдністьнаша зброя", — каже він.

Валерій Залужний
Повідомлення Валерія Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Цього дня 105 років тому на Софійській площі відбулися урочисті збори, під час яких об'єдналися УНР (Українська Народна Республіка) та ЗУНР (Західноукраїнська Народна Республіка).

Крім того, Новини.LIVE розповіли про історію Дня Соборності та пов'язані з ним історичні події.

ЗСУ
Валерій Залужний
привітання
військові
День Соборності України
війна в Україні

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