Залужний привітав українських військових із Днем Соборності

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Reuters

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав усіх українських військових із Днем Соборності. За його словами, саме український солдат як ніхто інший знає ціну кожного шматочка України.

Про це Залужний повідомив у Telegram.

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Привітання Валерія Залужного із Днем Соборності

Залужний зазначив, що українські війська сьогодні стоять на варті, борючись за те, щоб наша країна залишалася неподіленою та вільною.

Також він нагадав, що у 1990 році сотні тисяч українців сформували Живий ланцюг Соборності, символічно поєднавши в єдине ціле всю націю та продемонструвавши світовій спільноті свою рішучість до свободи.

"Сьогодні ланцюг Соборності — це лінія фронту, на якій тисячі українських солдатів об'єдналися у битві за Незалежність та Свободу. І ми знаємо, що з нашими воїнами бореться вся Україна. Наша єдність — наша зброя", — каже він.

Повідомлення Валерія Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, щороку 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Цього дня 105 років тому на Софійській площі відбулися урочисті збори, під час яких об'єдналися УНР (Українська Народна Республіка) та ЗУНР (Західноукраїнська Народна Республіка).

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