Залужный поздравил украинских военных с Днем Соборности

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Reuters

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил всех украинских военных с Днем Соборности. По его словам, именно украинский солдат как никто другой знает цену каждого кусочка Украины.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

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Залужный указал, что украинские войска сегодня стоят на страже, борясь за то, чтобы наша страна оставалась неподеленной и свободной.

Также он напомнил, что в 1990 году, сотни тысяч украинцев сформировали Живую цепь Соборности, символически соединив в единое целое всю нацию и продемонстрировав мировому сообществу свою решимость к свободе.

"Сегодня цепь Соборности — это линия фронта, на которой тысячи украинских солдат объединились в битве за Независимость и Свободу. И мы знаем, что с нашими воинами сражается вся Украина. Наше единство — наше оружие", — говорит он.

Сообщение Валерия Залужного. Фото: скриншот

Напомним, каждый год 22 января в Украине отмечают День Соборности. В этот день 105 лет назад на Софийской площади состоялось торжественное собрание, во время которого объединились УНР (Украинская Народная Республика) и ЗУНР (Западноукраинская Народная Республика).

Кроме того, Новини.LIVE рассказали об истории Дня Соборности и связанных с ним исторических событиях.