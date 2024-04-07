Закриття кордону з РФ — президент Фінляндії заявив, що це правильне рішення

Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото: AFP

Фінляндія наприкінці 2023 року закрила кордон з Росією. Президент країни Александер Стубб вважає таке рішення уряду правильним, оскільки воно допомогло запобігти ескалації.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Yle.

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На думку Стубба, Росія веде подвійну гру, тому закриття кордону з нею було правильним рішенням уряду Фінляндії.

"Перше — це те, що Росія, Путін, використовує людей як інструмент, знаряддя у війні, що безжально, цинічно та докорінно неправильно", — зауважив він.

За словами президента, РФ вже залучила на війну близько 1300-1500 іноземців, серед яких громадяни Іраку, Ємену, Ефіопії та Сирії.

"Другий бік питання — страх Росії, що мобілізація призведе до того, що російські чоловіки почнуть тікати з країни через Фінляндію", — зазначив фінський лідер.

Він сподівається, що уряд країни затвердить новий закон про прикордонну процедуру.

Йому поставили запитання стосовно того, що закон суперечить міжнародним конвенціям та правам людини. Натомість Стубб відповів, що у цьому випадку маються на увазі не звичайні біженці. Мета закону полягає в тому, аби його не довелося застосовувати.

"Тут мова не про звичайних біженців і мігрантів, йдеться про використання людей як інструмент впливу. І тут міжнародному законодавству треба йти в ногу з часом", — додав він.

Нагадаємо, 6 квітня фінський уряд оголосив про закриття морських прикордонних переходів для приватних човнів у східній частині Фінської затоки. Мета цього — запобігання незаконній міграції до ЄС з території РФ.

Також голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що не виключає можливість відправлення іноземних військ в Україну.