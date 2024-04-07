Закрытие границы с РФ — президент Финляндии заявил, что это правильное решение

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото: AFP

Финляндия в конце 2023 года закрыла границу с Россией. Президент страны Александер Стубб считает такое решение правительства правильным, поскольку оно помогло предотвратить эскалацию.

Об этом он сказал в эфире телеканала Yle.

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По мнению Стубба, Россия ведет двойную игру, поэтому закрытие границы с ней было верным решением правительства Финляндии.

"Первое — это то, что Россия, Путин, использует людей как инструмент, орудие в войне, что безжалостно, цинично и коренным образом неправильно", — отметил он.

По словам президента, РФ уже привлекла на войну около 1300-1500 иностранцев, среди которых граждане Ирака, Йемена, Эфиопии и Сирии.

"Вторая сторона вопроса — страх России, что мобилизация приведет к тому, что российские мужчины начнут бежать из страны через Финляндию", — отметил финский лидер.

Он надеется, что правительство страны утвердит новый закон о пограничной процедуре.

Ему задали вопрос о том, что закон противоречит международным конвенциям и правам человека. В то же время Стубб ответил, что в этом случае подразумеваются не обычные беженцы. Цель закона состоит в том, чтобы его не пришлось применять.

"Здесь речь не об обычных беженцах и мигрантах, речь идет об использовании людей как инструменте влияния. И здесь международному законодательству нужно идти в ногу со временем", — добавил он.

Напомним, 6 апреля финское правительство объявило о закрытии морских пограничных переходов для частных лодок в восточной части Финского залива. Целью этого является предотвращение незаконной миграции в ЕС с территории РФ.

Также глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что не исключает возможности отправки иностранных войск в Украину.