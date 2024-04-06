Фінляндія закрила морські пункти пропуску біля кордону з Росією

Нафтовий танкер. Фото: MARCEL & RUUD COSTER

Фінський уряд оголосив про закриття морських прикордонних переходів для приватних човнів у східній частині Фінської затоки. Це рішення було прийнято з метою запобігання незаконній міграції до ЄС з російської території.

Про це повідомило фінське видання Yle у п'ятницю, 5 квітня.

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"Закриваючи прикордонні пункти Балтійського моря, ми готуємося до того, що шукачі притулку не почнуть прибувати до Фінляндії на човнах", — пояснює заступник генерального директора полковник з прикордонного та морського департаменту Прикордонної служби Фінляндії Марко Турунен.

На останньому засіданні урядової ради було вирішено закрити переходи, що ведуть до Сайменського каналу та інші морські переходи у східній частині затоки.

Прикордонні переходи в портах Хаапасаарі та Нуйямаа, а також водний шлях Сантіо будуть недоступні до 15 квітня. Прикордонна служба вважає, що якщо ці морські кордони залишаться відкритими, мігранти можуть спробувати використовувати їх для в’їзду до Фінляндії.

"Організатори нелегальної імміграції, тобто злочинні утворення, не думають про безпеку. У Середземномор'ї, наприклад, людей запихають у погані човни. Це створює непотрібні ризики для цих людей", — розповів Турунен.

Турунен наголосив, що закриття кордонів є запобіжним заходом.

Нагадаємо, що Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду та низку інших домовленостей.

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