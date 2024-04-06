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Финляндия закрыла морские пункты пропуска у границы с Россией

6 апреля 2024 08:46
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Бригадир София
редактор
Финляндия закрыла морские пункты пропуска у границы с Россией
Нефтяной танкер. Фото: MARCEL &amp; RUUD COSTER
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Финское правительство объявило о закрытии морских пограничных переходов для частных лодок в восточной части Финского залива. Это решение было принято с целью предотвращения незаконной миграции в ЕС с российской территории.

Об этом сообщило финское издание Yle в пятницу, 5 апреля.

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Почему Финляндия закрывает морские пограничные пункты

"Закрывая пограничные пункты Балтийского моря, мы готовимся к тому, что искатели убежища не начнут прибывать в Финляндию на лодках", — объясняет заместитель генерального директора полковник из пограничного и морского департамента Пограничной службы Финляндии Марко Турунен.

На последнем заседании правительственного совета было решено закрыть переходы, ведущие к Сайменскому каналу и другие морские переходы в восточной части залива.

Пограничные переходы в портах Хаапасаари и Нуйямаа и водный путь Сантио будут недоступны до 15 апреля. Пограничная служба считает, что если эти морские границы останутся открытыми, мигранты могут попытаться использовать их для въезда в Финляндию.

"Организаторы нелегальной иммиграции, то есть преступные образования, не думают о безопасности. В Средиземноморье, например, людей запихивают в плохие лодки. Это создает ненужные риски для этих людей", — рассказал Турунен.

Турунен подчеркнул, что закрытие границ является мерой предотвращения.

Напомним, что Украина и Финляндия подписали соглашение о безопасности и ряд других договоренностей.

Ранее мы писали, что в Финляндии оценили возможность введения западных войск в Украину.

граница
Финляндия
Балтийское море
мигранты

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