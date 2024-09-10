Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди" arrow

Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди"

10 вересня 2024 14:51
Катерина Османська - Редактор
Заяви Лаврова і війна в Україні — у ЦПД пояснили, що означають російські вкиди
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Катерина Османська - Редактор

Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито "ніколи не хотіла чужої землі", а напала на Україну, "щоб до людей, які є частиною "російського світу", ставилися по-людськи". Однак подібними заявами в Москві намагаються імітувати бажання миру та виправдати війну.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації у вівторок, 10 вересня. 

Читайте також:

Що означають заяви Лаврова

У ЦПД розповіли, що російська пропаганда активно поширює заяву Лаврова про те, що РФ нібито "ніколи не хотіла чужої землі", а напала на Україну, "щоб до людей захистити російськомовних людей".

null
Скриншот допису російської пропаганди

Крім того, очільник МЗС країни-терориста заявив, що переговори про мир мають включати питання "прав російськомовного населення". Україна, за його словами, порушує міжнародне законодавство, бо "неонацисти в Києві не представляють нікого в Криму, Новоросії та на Донбасі", через що територіальна цілісність України не може бути гарантована. 

"Лавров вкотре озвучив типовий пропагандистський наратив РФ про "порушення прав російськомовного населення", яким Кремль з 2014 р. виправдовує агресію проти України", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у ЦПД додали, що заяви про нібито непредставленість інтересів окремих регіонів України у владі — це чергова російська дезінформація. Чинна українська влада була обрана на виборах, демократичність яких визнав увесь світ, зокрема і Росія. 

"Подібними заявами в Москві намагаються імітувати бажання миру. Насправді ж усе, чого прагнуть у Кремлі — це продовжувати війну, від якої гине і потерпає те саме "російськомовне населення", яке буцімто захищають", — підсумували у Центрі. 

null
Скриншот допису ЦПД

Також важливі новини дня по темі:

російська мова фейки Сергій Лавров війна в Україні Росія ЦПД

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:18 Скандал з підручником без Криму — Шмигаль анонсував розслідування

15:16 Військова медикиня звинуватила командира у домаганнях та надала докази

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

15:02 Замах на кримінального авторитета під Львовом — поліція встановила підозрюваних

15:01 У Хмельницькій області сталася пожежа у будинку — загинуло двоє дітей

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

15:01 Прогноз щодо відключень світла взимку — Шмигаль зробив заяву

14:57 Степи на Одещині захоплюють бабаки

14:51 Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди"

14:38 Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду

14:38 Відмова Монголії арештовувати Путіна за ордером — прокурор МКС відреагував

15:18 Скандал з підручником без Криму — Шмигаль анонсував розслідування

15:16 Військова медикиня звинуватила командира у домаганнях та надала докази

15:02 Замах на кримінального авторитета під Львовом — поліція встановила підозрюваних

15:01 У Хмельницькій області сталася пожежа у будинку — загинуло двоє дітей

15:01 Прогноз щодо відключень світла взимку — Шмигаль зробив заяву

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:57 Степи на Одещині захоплюють бабаки

14:51 Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди"

14:38 Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду

14:38 Відмова Монголії арештовувати Путіна за ордером — прокурор МКС відреагував

14:34 В Офісі прокурора встановили окупанта, який організував удар по Охматдиту

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже