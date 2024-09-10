Заяви Лаврова і війна в Україні — у ЦПД пояснили, що означають російські вкиди

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито "ніколи не хотіла чужої землі", а напала на Україну, "щоб до людей, які є частиною "російського світу", ставилися по-людськи". Однак подібними заявами в Москві намагаються імітувати бажання миру та виправдати війну.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації у вівторок, 10 вересня.

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У ЦПД розповіли, що російська пропаганда активно поширює заяву Лаврова про те, що РФ нібито "ніколи не хотіла чужої землі", а напала на Україну, "щоб до людей захистити російськомовних людей".

Скриншот допису російської пропаганди

Крім того, очільник МЗС країни-терориста заявив, що переговори про мир мають включати питання "прав російськомовного населення". Україна, за його словами, порушує міжнародне законодавство, бо "неонацисти в Києві не представляють нікого в Криму, Новоросії та на Донбасі", через що територіальна цілісність України не може бути гарантована.

"Лавров вкотре озвучив типовий пропагандистський наратив РФ про "порушення прав російськомовного населення", яким Кремль з 2014 р. виправдовує агресію проти України", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦПД додали, що заяви про нібито непредставленість інтересів окремих регіонів України у владі — це чергова російська дезінформація. Чинна українська влада була обрана на виборах, демократичність яких визнав увесь світ, зокрема і Росія.

"Подібними заявами в Москві намагаються імітувати бажання миру. Насправді ж усе, чого прагнуть у Кремлі — це продовжувати війну, від якої гине і потерпає те саме "російськомовне населення", яке буцімто захищають", — підсумували у Центрі.