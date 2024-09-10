Заявления Лаврова и война в Украине — в ЦПИ объяснили, что означают российские вбросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы "никогда не хотела чужой земли", а напала на Украину, "чтобы к людям, являющимся частью "русского мира", относились по-человечески". Однако подобные заявления в Москве пытаются имитировать желание мира и оправдать войну.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации во вторник, 10 сентября.

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В ЦПД рассказали, что российская пропаганда активно распространяет заявление Лаврова о том, что РФ якобы "никогда не хотела чужой земли", а напала на Украину "чтобы к людям защитить русскоязычных людей".

Скриншот сообщения русской пропаганды

Кроме того, глава МИД страны-террориста заявил, что переговоры о мире должны включать в себя вопросы "прав русскоязычного населения". Украина, по его словам, нарушает международное законодательство, потому что "неонацисты в Киеве не представляют никого в Крыму, Новороссии и на Донбассе", из-за чего территориальная целостность Украины не может быть гарантирована.

"Лавров в очередной раз озвучил типичный пропагандистский нарратив РФ о "нарушении прав русскоязычного населения", которым Кремль с 2014 года оправдывает агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

В то же время в ЦПД добавили, что заявления о якобы непредставленности интересов отдельных регионов Украины во власти — это очередная российская дезинформация. Действующая украинская власть была избрана на выборах, демократичность которых признала весь мир, в том числе и Россия.

"Подобными заявлениями в Москве пытаются имитировать желание мира. На самом же деле все, чего стремятся в Кремле — это продолжать войну, от которой погибает и страдает то самое "русскоязычное население", которое якобы защищают", — подытожили в Центре.