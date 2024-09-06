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В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

6 сентября 2024 11:34
Катерина Османская - Редактор
Нестор Шуфрич — в ГБР сделали заявление после слухов о смерти нардепа
Народный депутат Нестор Шуфрич. Фото: РБК-Украина
Катерина Османская - Редактор

Народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич жив и здоров. Его дело было передано в суд и ожидается заседание.

Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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По данным Сапьян, работники ГБР уточняли в следователях состояние нардепа и сообщили, что он жив и с ним все хорошо.

"С ним все будет хорошо. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс. Потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующему народному депутату и его помощнику", — сказала она.

Также Татьяна Сапьян добавила, что Шуфрича и его помощника подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и изменения границ территорий государственной границы Украины. Кроме того, народный депутат также обвиняется в государственной измене.

"Собственно, возможно действительно здоровье немного подводит. Но пока мне известно, что это проходили подготовительные заседания, потому что уже начинается суд. И подозреваемый стал уже подсудим напрямую. Все хорошо. Все будет хорошо", — добавила представительница ДБР.

Что предшествовало

Напомним, 5 сентября в сети появились слухи, что в СИЗО умер Нестор Шуфрич. Однако слухи оказались ложными, их опровергли адвокаты Шуфрича. Также они сообщили, что в настоящее время нардеп находится в больнице.

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