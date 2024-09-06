Нестор Шуфрич — у ДБР зробили заяву після чуток про смерть нардепа

Народний депутат Нестор Шуфрич. Фото: РБК-Україна

Народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич живий та здоровий. Його справу передали до суду і очікується засідання.

Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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Що з Нестором Шуфричем

За даними Сапьян, працівники ДБР уточнювали у слідчих стан нардепа і вони повідомили, що він живий і з ним усе добре.

"З ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлено справу про державну зраду чинного народного депутата та його помічника", — сказала вона.

Також Тетяна Сапьян додала, що Шуфрича та його помічника підозрюють у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади і зміни меж територій державного кордону України. Крім того, народний депутат також обвинувачується у державній зраді.

"Власне, можливо дійсно здоров'я трішки підводить. Але наразі мені відомо, що це відбувалися підготовчі засідання, тому що вже починається суд. І підозрюваний став уже підсудним безпосередньо. Все добре. Все буде добре", — додала представниця ДБР.

Що передувало

Нагадаємо, 5 вересня у мережі з'явились чутки, що у СІЗО помер Нестор Шуфрич. Однак чутки виявилися неправдивими, їх спростували адвокати Шуфрича. Також вони повідомили, що наразі нардеп перебуває у лікарні.