Повітряна тривога в Україні вночі 5 червня, загроза ударів "шахедами"

Загроза ударів БпЛА та ворожа авіація у повітрі — попередження від ЗСУ
Під час повітряної тривоги вночі, 5 червня, у низці областей України активізувались ворожі "шахеди". На Харківщині — загроза ударів керованими авіаційними бомбами.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загроза ударів "шахедами" та скидання авіабомб
О пів на першу ночі військові повідомили, що ударні дрони летять у бік Полтавської області, а також на Миколаївщину. У Харківській області російські війська можуть застосувати керовані авіабомби.
Станом на 00:55 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, вранці, 4 червня, Росія завдала ракетного удар по місту Дніпро. А вночі, 3 червня, російські окупанти знову атакували Харківську область. Під ударом противника опинилася Слобожанська громада.
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