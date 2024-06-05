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Загроза ударів БпЛА та ворожа авіація у повітрі — попередження від ЗСУ

5 червня 2024 00:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 5 червня, загроза ударів "шахедами"
Російська керована авіабомба. Фото ілюстративне: topwar.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час повітряної тривоги вночі, 5 червня, у низці областей України активізувались ворожі "шахеди". На Харківщині — загроза ударів керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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О пів на першу ночі військові повідомили, що ударні дрони летять у бік Полтавської області, а також на Миколаївщину. У Харківській області російські війська можуть застосувати керовані авіабомби. 

В Україні загроза ударів шахедами
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 00:55 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також на тимчасово окупованих територіях. 

Повітряна тривога в Україні вночі 5 червня
Карта повітряних тривог в Україні вночі 5 червня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вранці, 4 червня, Росія завдала ракетного удар по місту Дніпро. А вночі, 3 червня, російські окупанти знову атакували Харківську область. Під ударом противника опинилася Слобожанська громада.

вибух
обстріли
безпілотники
війна
повітряна тривога
ЗСУ

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