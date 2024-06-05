Повітряна тривога в Україні вночі 5 червня, загроза ударів "шахедами"

Російська керована авіабомба. Фото ілюстративне: topwar.ru

Під час повітряної тривоги вночі, 5 червня, у низці областей України активізувались ворожі "шахеди". На Харківщині — загроза ударів керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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О пів на першу ночі військові повідомили, що ударні дрони летять у бік Полтавської області, а також на Миколаївщину. У Харківській області російські війська можуть застосувати керовані авіабомби.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 00:55 повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також на тимчасово окупованих територіях.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 5 червня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вранці, 4 червня, Росія завдала ракетного удар по місту Дніпро. А вночі, 3 червня, російські окупанти знову атакували Харківську область. Під ударом противника опинилася Слобожанська громада.