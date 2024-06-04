Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо
4 червня 2024 21:54
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
Повітряну тривогу в Україні ввечері 4 червня оголосили у всіх областях. Наразі існує ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
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Наразі небезпека є для всіх областей країни.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — йдеться у повідомленні.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби знову обстрілювали Харківську область. Зокрема, 4 червня атаки зазнало місто Куп'янськ — там поранено людину.
Також росіяни вдарили двома ракетами по Дніпру, силам ППО вдалося їх збити, проте уламки впали у житловий квартал.
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