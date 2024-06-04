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Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо

4 червня 2024 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу в Україні ввечері 4 червня оголосили у всіх областях. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі небезпека є для всіх областей країни. 

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби знову обстрілювали Харківську область. Зокрема, 4 червня атаки зазнало місто Куп'янськ — там поранено людину.

Також росіяни вдарили двома ракетами по Дніпру, силам ППО вдалося їх збити, проте уламки впали у житловий квартал. 

Україна
окупанти
українці
війна
повітряна тривога
обстріли

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