Масштабна повітряна тривога в Україні — що відомо

Ракета в небі. Фото: "Суспільне"

Повітряну тривогу в Україні ввечері 4 червня оголосили у всіх областях. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі небезпека є для всіх областей країни.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби знову обстрілювали Харківську область. Зокрема, 4 червня атаки зазнало місто Куп'янськ — там поранено людину.

Також росіяни вдарили двома ракетами по Дніпру, силам ППО вдалося їх збити, проте уламки впали у житловий квартал.