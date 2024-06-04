У Дніпрі після ранкових вибухів збільшилась кількість постраждалих

Пожежа після обстрілів у Дніпрі. Фото: Telegram Сергія Лисака

Вранці росіяни вдарили двома ракетами по Дніпру, силам ППО вдалось їх збити, проте уламки впали у житловий квартал. Станом на цю годину відомо вже про сімох поранених людей, з них двоє дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, 4 червня.

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"Стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні", — заявив Лисак.

Вранці сили ППО збили дві ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.

Наслідки вибухів у Дніпрі. Фото: Telegram Сергій Лисак

Пошкоджене майно мешканців Дніпра. Фото: Telegram Сергій Лисак

Наслідки вибухів у Дніпрі. Фото: Telegram Сергій Лисак 1 / 3

Раніше в ОВА повідомили, що серед постраждалих є діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.

Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки — 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Нагадаємо, зранку 4 червня окупанти завдали удару по Дніпру.

Українська армія в ніч проти вівторка, 4 червня, збила дві ракети "Іскандер", які атакували Дніпропетровщину. Роботу ППО також фіксували й на Чернігівщині, де було збито два ворожі безпілотники.