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Ранкові вибухи в Дніпрі — скільки людей постраждало та які наслідки

4 червня 2024 09:40
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Дніпрі після ранкових вибухів збільшилась кількість постраждалих
Пожежа після обстрілів у Дніпрі. Фото: Telegram Сергія Лисака
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Вранці росіяни вдарили двома ракетами по Дніпру, силам ППО вдалось їх збити, проте уламки впали у житловий квартал. Станом на цю годину відомо вже про сімох поранених людей, з них двоє дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, 4 червня.

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"Стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні", — заявив Лисак.

Вранці сили ППО збили дві ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа,  поранені місцеві мешканці.

  • Наслідки вибухів у Дніпрі
    Наслідки вибухів у Дніпрі. Фото: Telegram Сергій Лисак
  • Пошкоджене майно
    Пошкоджене майно мешканців Дніпра. Фото: Telegram Сергій Лисак
  • Після вибухів у Дніпрі
    Наслідки вибухів у Дніпрі. Фото: Telegram Сергій Лисак
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Раніше в ОВА повідомили, що серед постраждалих є діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості. 

Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки — 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. 

Нагадаємо, зранку 4 червня окупанти завдали удару по Дніпру

Українська армія в ніч проти вівторка, 4 червня, збила дві ракети "Іскандер", які атакували Дніпропетровщину. Роботу ППО також фіксували й на Чернігівщині, де було збито два ворожі безпілотники. 

Україна
жертви
Дніпро
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обстріли
війна в Україні

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