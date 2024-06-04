В Днепре после утренних взрывов увеличилось количество пострадавших

Утренние взрывы в Днепре — сколько людей пострадало и какие последствия
Утром россияне ударили двумя ракетами по Днепру, силам ПВО удалось их сбить, однако обломки упали в жилой квартал. По состоянию на этот час известно уже о семи раненых людях, из них двое детей.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram во вторник, 4 июня.
Взрывы в Днепре и последствия
"Стало известно еще о одном раненом в Днепре. Это 37-летний мужчина, он в больнице", — заявил Лысак.
Утром силы ПВО сбили две ракеты. Но в результате падения обломков повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители.
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Результаты взрывов в Днепре. Фото: Telegram Сергей Лысак
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Повреждено имущество жителей Днепра. Фото: Telegram Сергей Лысак
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Результаты взрывов в Днепре. Фото: Telegram Сергей Лысак
Ранее в ОВА сообщили, что среди пострадавших есть дети. Мальчик, которому 1 месяц в удовлетворительном состоянии. Лечится амбулаторно. 17-летний парень в больнице в состоянии средней тяжести.
Пострадали и 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Напомним, утром 4 июня оккупанты нанесли удар по Днепру.
Украинская армия в ночь на вторник, 4 июня, сбила две ракеты "Искандер", атаковавшие Днепропетровщину. Работу ПВО также фиксировали и на Черниговщине, где были сбиты два вражеских беспилотника.
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