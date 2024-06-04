Вибух в Дніпрі вранці 4 червня

Дим в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Російські війська у вівторок вранці, 4 червня, завдали ракетного удару по місту Дніпро. У небі над містом помітне значне задимлення.

Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.

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Атака на Дніпро 4 червня

"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили дві ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці", — йдеться у повідомленні.

Серед поранених були діти — одномісячний хлопчик у задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно. А 17-річний юнак перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також постраждали 68-річний чоловік і три жінки — 32, 36 і 56 років. Одну з них ушпиталили, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Крім того, пошкоджено півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби.

А увечері ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе. Внаслідок влучань обійшлося без жертв на постраждалих.

Скриншот допису ОВА

Раніше Повітряні сили попереджали українців про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, внаслідок чого існувала загроза застосування авіаційних та балістичних засобів ураження.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 4 червня внаслідок російської атаки на Харківщині сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, там загинув чоловік.

Також ми писали, що мешканців Харківщини закликали не їздити в місця відпочинку в області найближчим часом.