Вибух в Дніпрі вранці 4 червня

У Дніпрі пролунав вибух — окупанти атакували місто ракетами
Російські війська у вівторок вранці, 4 червня, завдали ракетного удару по місту Дніпро. У небі над містом помітне значне задимлення.
Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.
Атака на Дніпро 4 червня
"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили дві ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці", — йдеться у повідомленні.
Серед поранених були діти — одномісячний хлопчик у задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно. А 17-річний юнак перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Також постраждали 68-річний чоловік і три жінки — 32, 36 і 56 років. Одну з них ушпиталили, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Крім того, пошкоджено півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби.
А увечері ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе. Внаслідок влучань обійшлося без жертв на постраждалих.
Раніше Повітряні сили попереджали українців про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, внаслідок чого існувала загроза застосування авіаційних та балістичних засобів ураження.
Нагадаємо, 4 червня внаслідок російської атаки на Харківщині сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, там загинув чоловік.
Також ми писали, що мешканців Харківщини закликали не їздити в місця відпочинку в області найближчим часом.
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