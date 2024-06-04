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У Дніпрі пролунав вибух — окупанти атакували місто ракетами

4 червня 2024 07:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибух в Дніпрі вранці 4 червня
Дим в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у вівторок вранці, 4 червня, завдали ракетного удару по місту Дніпро. У небі над містом помітне значне задимлення.

Про це повідомляє пресслужба ОВА у Telegram.

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"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто. Сили ППО збили дві ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа,  поранені місцеві мешканці", — йдеться у повідомленні.

Серед поранених були діти — одномісячний хлопчик у задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно. А 17-річний юнак перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. 

Також постраждали 68-річний чоловік і три жінки — 32, 36 і 56 років. Одну з них ушпиталили, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. 

Крім того, пошкоджено півтора десятки авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. Для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. 

А увечері ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе. Внаслідок влучань обійшлося без жертв на постраждалих.

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Скриншот допису ОВА

Раніше Повітряні сили попереджали українців про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, внаслідок чого існувала загроза застосування авіаційних та балістичних засобів ураження. 

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Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 4 червня внаслідок російської атаки на Харківщині сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, там загинув чоловік.

Також ми писали, що мешканців Харківщини закликали не їздити в місця відпочинку в області найближчим часом. 

вибух
ППО
ракетний удар
Дніпро
ракети
повітряна тривога

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