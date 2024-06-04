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В Днепре раздался взрыв — оккупанты атаковали город ракетами

4 июня 2024 07:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Взрыв в Днепре утром 4 июня
Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник утром, 4 июня, нанесли ракетный удар по городу Днепр. В небе над городом заметно значительное задымление.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.

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"Тяжелое утро в Днепре. Враг атаковал город. Силы ПВО сбили две ракеты. Но в результате падения обломков повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители", — говорится в сообщении.

Среди раненых были дети — одномесячный мальчик в удовлетворительном состоянии, лечиться амбулаторно. А 17-летний парень находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также пострадали 68-летний мужчина и три женщины — 32, 36 и 56 лет. Одну из них госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Кроме того, повреждены полтора десятка авто, выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.

А вечером враг атаковал Никополь дронами-камикадзе. В результате попадания обошлось без жертв на пострадавших.

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Скриншот сообщения ОВА

Ранее Воздушные силы предупреждали украинцев об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, в результате чего была угроза применения авиационных и баллистических средств поражения.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 4 июня в результате российской атаки на Харьковщине произошло попадание на территорию комплекса отдыха, там погиб мужчина.

Также мы писали, что жителей Харьковской области призвали не ездить в места отдыха в области в ближайшее время.

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ПВО
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