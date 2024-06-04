Масштабная воздушная тревога в Украине — что известно
4 июня 2024 21:54
Ракета в небе. Фото: "Суспільне"
Воздушную тревогу в Украине вечером 4 июня объявили во всех областях. Сейчас существует ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
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Сейчас опасность есть для всех областей страны.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки снова обстреливали Харьковскую область. В частности, 4 июня атаке подвергся город Купянск — там ранен человек.
Также россияне ударили двумя ракетами по Днепру, силам ПВО удалось их сбить, однако обломки упали в жилой квартал.
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