Масштабная воздушная тревога в Украине — что известно

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Воздушную тревогу в Украине вечером 4 июня объявили во всех областях. Сейчас существует ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Сейчас опасность есть для всех областей страны.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки снова обстреливали Харьковскую область. В частности, 4 июня атаке подвергся город Купянск — там ранен человек.

Также россияне ударили двумя ракетами по Днепру, силам ПВО удалось их сбить, однако обломки упали в жилой квартал.