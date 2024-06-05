Воздушная тревога в Украине ночью 5 июня, угроза ударов "шахедами"

Российская управляемая авиабомба. Фото иллюстративное: topwar.ru

Во время воздушной тревоги ночью, 5 июня, в ряде областей Украины активизировались вражеские "шахеды". В Харьковской области — угроза ударов управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Угроза ударов "шахедами" и сброса авиабомб

В полпервого ночи военные сообщили, что ударные дроны летят в сторону Полтавской области, а также на Николаевщину. В Харьковской области российские войска могут использовать управляемые авиабомбы.

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

По состоянию на 00:55, воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также на временно оккупированных территориях.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 5 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. А ночью, 3 июня, российские оккупанты снова атаковали Харьковскую область. Под ударом противника оказалась Слобожанская община.