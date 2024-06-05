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Угроза ударов БпЛА и вражеская авиация в воздухе — предупреждение от ВСУ

5 июня 2024 00:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине ночью 5 июня, угроза ударов "шахедами"
Российская управляемая авиабомба. Фото иллюстративное: topwar.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во время воздушной тревоги ночью, 5 июня, в ряде областей Украины активизировались вражеские "шахеды". В Харьковской области — угроза ударов управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В полпервого ночи военные сообщили, что ударные дроны летят в сторону Полтавской области, а также на Николаевщину. В Харьковской области российские войска могут использовать управляемые авиабомбы.

В Украине угроза ударов шахедами
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

По состоянию на 00:55, воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также на временно оккупированных территориях.

Воздушная тревога в Украине ночью 5 июня
Карта воздушных тревог в Украине ночью 5 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, утром, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. А ночью, 3 июня, российские оккупанты снова атаковали Харьковскую область. Под ударом противника оказалась Слобожанская община.

взрыв
обстрелы
беспилотники
война
воздушная тревога
ВСУ

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