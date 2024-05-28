Скільки українців отримали громадянство Німеччини за 2023 рік

Біженці за кордоном. Фото: DPA

У 2023 році в Німеччині отримали громадянство понад 200 тисяч людей. Відомо, що це рекорд із 2000 року. Кількість нових громадян приблизно на 31 000 осіб більша, ніж за 2022 рік.

Про це повідомляє Bild у вівторок, 28 травня.

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Торік понад третина осіб, які отримали німецький паспорт (38%), раніше мали сирійське громадянство. Порівняно з попереднім роком цей показник збільшився на 27 100 осіб.

Середня вікова категорія серед нових громадян становить 29,3 роки порівняно з середнім віком населення Німеччини загалом, який складає 44,6 року.

П'ятьма найпоширенішими країнами походження натуралізованих громадян 2023 року були:

Сирія;

Туреччина;

Ірак;

Румунія;

Афганістан.

Понад половина (56%) нових громадян були вихідцями з однієї з цих держав. На людей із Туреччини та Ірану припало 10 700 натуралізацій.

У 2023 році кількість українців, які отримали німецький паспорт, зросла лише на 300 осіб і склала 5900 осіб протягом року. Це становить приблизно 3% від загальної кількості натуралізацій.

Згідно з колишнім законом про громадянство, натуралізація була можлива після восьми років проживання в Німеччині. Проте з червня набуває чинності спрощений закон: німецькі паспорти будуть видаватися через п'ять років, а в деяких випадках навіть через три роки.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні додаткові 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Ці кошти будуть використані для задоволення потреб жителів східної частини країни.

Також глава Міністерства внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн закликав не виплачувати соціальну допомогу українським чоловікам призовного віку. За його словами, близько 200 із 980 тисяч біженців з України, які перебувають у Німеччині, могли б захищати свою батьківщину.