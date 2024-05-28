Сколько украинцев получили гражданство Германии за 2023 год

Беженцы за границей. Фото: DPA

В 2023 году в Германии получили гражданство более 200 тысяч человек. Известно, что это рекорд с 2000 года. Количество новых граждан примерно на 31 000 человек больше, чем за 2022 год.

Об этом сообщает Bild во вторник, 28 мая.

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Новые граждане в Германии

В прошлом году более трети лиц, получивших германский паспорт (38%), ранее имели сирийское гражданство. По сравнению с предыдущим годом, этот показатель увеличился на 27 100 человек.

Средняя возрастная категория среди новых граждан составляет 29,3 года по сравнению со средним возрастом населения Германии в среднем 44,6 года.

Пять наиболее распространенных стран происхождения натурализованных граждан в 2023 году:

Сирия;

Турция;

Ирак;

Румыния;

Афганистан.

Более половины (56%) новых граждан были выходцами из одного из этих государств. На людей из Турции и Ирана пришлось 10 700 натурализаций.

В 2023 году количество украинцев, получивших немецкий паспорт, выросло всего на 300 человек и составило 5900 человек в течение года. Это составляет примерно 3% общего количества натурализаций.

Согласно прежнему закону о гражданстве, натурализация была возможна после восьми лет проживания в Германии. Однако с июня вступает в силу упрощенный закон: немецкие паспорта будут выдаваться через пять лет, а в некоторых случаях даже через три года.

Напомним, Германия предоставит Украине дополнительные 60 миллионов евро на гуманитарную помощь. Эти средства будут использованы для удовлетворения нужд жителей восточной части страны.

Также глава Министерства внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн призвал не выплачивать социальную помощь украинским мужчинам призывного возраста. По его словам, около 200 из 980 тысяч находящихся в Германии беженцев из Украины могли бы защищать свою родину.