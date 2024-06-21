З окупації повернули ще трьох українських дітей

Українські діти. Фото: slovoidilo.ua

До України повернулися троє дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Три родини, в яких виховуються два хлопчики та одна дівчинка віком від 9 до 14 років, були евакуйовані.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в четвер, 20 червня.

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Повернення дітей з окупованої Херсонщини

Дітей змушували ходити до російських шкіл і кожного понеділка співати гімн Росії. Через це родини вирішили залишити все, щоб захистити своїх дітей.Тому їхні родини вирішили покинути все заради безпеки своїх дітей.

Наразі сім'ї знаходяться в безпечному місці, де їм надається медична, психологічна, соціальна та інша необхідна допомога. З початку 2024 року в Україну вже повернуто 123 дітей з Херсонської області.

Раніше в Україну з російської території повернули 16-річного хлопця. До країни-агресора його силоміць вивезла тітка та оформила йому російське громадянство.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив про те, що в Україну вдалося повернути 600 депортованих до Росії дітей.