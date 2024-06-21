Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow З окупованої Херсонщини до України повернулися ще троє дітей arrow

З окупованої Херсонщини до України повернулися ще троє дітей

21 червня 2024 00:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
З окупації повернули ще трьох українських дітей
Українські діти. Фото: slovoidilo.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

До України повернулися троє дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Три родини, в яких виховуються два хлопчики та одна дівчинка віком від 9 до 14 років, були евакуйовані.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в четвер, 20 червня.

Читайте також:

Повернення дітей з окупованої Херсонщини

Дітей змушували ходити до російських шкіл і кожного понеділка співати гімн Росії. Через це родини вирішили залишити все, щоб захистити своїх дітей.Тому їхні родини вирішили покинути все заради безпеки своїх дітей. 

Наразі сім'ї знаходяться в безпечному місці, де їм надається медична, психологічна, соціальна та інша необхідна допомога. З початку 2024 року в Україну вже повернуто 123 дітей з Херсонської області.

Раніше в Україну з російської території повернули 16-річного хлопця. До країни-агресора його силоміць вивезла тітка та оформила йому російське громадянство.

Нагадаємо, посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив про те, що в Україну вдалося повернути 600 депортованих до Росії дітей

війна
діти
українці
Україна
Херсонська область
окупація
війна в Україні
батьки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту