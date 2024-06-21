Из оккупации вернули еще троих украинских детей

Украинские дети. Фото: slovoidilo.ua

В Украину вернулись трое детей из временно оккупированной части Херсона. Три семьи, в которых воспитываются два мальчика и одна девочка в возрасте от 9 до 14 лет, были эвакуированы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, 20 июня.

Читайте также:

Возвращение детей из оккупированной Херсонщины

Детей заставляли ходить в русские школы и каждый понедельник петь гимн России. Поэтому семьи решили оставить все, чтобы защитить своих детей. Поэтому их семьи решили оставить все ради безопасности своих детей.

В настоящее время семьи находятся в безопасном месте, где им оказывается медицинская, психологическая, социальная и другая необходимая помощь. С начала 2024 года в Украину уже возвращено 123 детей из Херсонской области.

Ранее в Украину с российской территории вернули 16-летнего парня. В страну-агрессора его насильно вывезла тетя и оформила ему российское гражданство.

Напомним, посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич сообщил, что в Украину удалось вернуть 600 депортированных в Россию детей.