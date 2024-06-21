Из оккупации вернули еще троих украинских детей

С оккупированной Херсонщины в Украину вернулись еще трое детей
В Украину вернулись трое детей из временно оккупированной части Херсона. Три семьи, в которых воспитываются два мальчика и одна девочка в возрасте от 9 до 14 лет, были эвакуированы.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, 20 июня.
Возвращение детей из оккупированной Херсонщины
Детей заставляли ходить в русские школы и каждый понедельник петь гимн России. Поэтому семьи решили оставить все, чтобы защитить своих детей. Поэтому их семьи решили оставить все ради безопасности своих детей.
В настоящее время семьи находятся в безопасном месте, где им оказывается медицинская, психологическая, социальная и другая необходимая помощь. С начала 2024 года в Украину уже возвращено 123 детей из Херсонской области.
Ранее в Украину с российской территории вернули 16-летнего парня. В страну-агрессора его насильно вывезла тетя и оформила ему российское гражданство.
Напомним, посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич сообщил, что в Украину удалось вернуть 600 депортированных в Россию детей.
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