Батькам повернули дитину з окупованої Херсонщини

Олександр Прокудін. Фото: Офіційна сторінка/Telegram

З тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області вдалося повернути з окупації 8-річного хлопчика. Дитина перебуває у безпеці разом зі своїми батьками, з ними працюють лікарі і психологи.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, 7 квітня.

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"Ще одну дитину повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини", — розповів Прокудін.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine. Наразі хлопчик з батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.

Прокудін також розповів, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 108 дітей із Херсонської області.

Очільник ОВА підкреслив, що робота задля порятунку дітей з окупованих територій ведеться цілодобово, що якнайшвидше повернути їх додому.

"Вдячний всім, хто працює над їх звільненням", — підкреслив Прокудін.

Повідомлення Прокудіна про врятовану дитину. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час окупації Херсона росіяни вивезли на територію РФ весь дитячий будинок. Російське громадянство отримали 46 дітей.

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