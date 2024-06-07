Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще одну дитину, — Прокудін arrow

З окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще одну дитину, — Прокудін

7 червня 2024 13:55
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Батькам повернули дитину з окупованої Херсонщини
Олександр Прокудін. Фото: Офіційна сторінка/Telegram
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

З тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області вдалося повернути з окупації 8-річного хлопчика. Дитина перебуває у безпеці разом зі своїми батьками, з ними працюють лікарі і психологи.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, 7 квітня.

Читайте також:

Дитину врятували з окупації

"Ще одну дитину повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини", — розповів Прокудін. 

Він зазначив, що це стало можливим завдяки зусиллям благодійної організації Save Ukraine. Наразі хлопчик з батьками вже у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.

Прокудін також розповів, що від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію  вдалось повернути 108 дітей із Херсонської області.

Очільник ОВА підкреслив, що робота задля порятунку дітей з окупованих територій ведеться цілодобово, що якнайшвидше повернути їх додому.

"Вдячний всім, хто працює над їх звільненням", — підкреслив Прокудін.

На Херсонщині вдалося врятувати дитину
Повідомлення Прокудіна про врятовану дитину. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час окупації Херсона росіяни вивезли на територію РФ весь дитячий будинок. Російське громадянство отримали 46 дітей.

Також ми писали про те, що в Міжнародний день захисту дітей, 1 червня, у Вашингтоні помолилися за маленьких українців.

Олександр Прокудін
війна в Україні
війна
Херсонська область
діти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна