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У День захисту дітей у Вашингтоні помолилися за маленьких українців

1 червня 2024 23:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Вашингтоні помолилися за українських дітей
Діти у США моляться за дітей в Україні. Фото: Новини.LIVE
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Міжнародний день захисту дітей у столиці США Вашингтоні лунала молитва за дітей України. Символічний захід організували Союз Українок в Америці та українське посольство у Сполучених Штатах. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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До молитви долучились американські діти українського походження, а також дорослі — священнослужителі, представники посольства та інші гості. Всі просили Бога захистити дітей України. 

За словами Посла України в США Оксани Маркарової, доля дітей, котрих викрала Росія, досі невідома. 

"Але важливо, питання викрадення дітей Путіним є наскрізним у міжнародному дискурсі і те, що Путіна звинувачують за це — це дуже важливо! … Якщо діти в окупації боряться, ми теж маємо боротись. І молитись за тих дітей. Нема нічого неможливого поки з нами Бог", — сказала Маркарова. 

Молитва за українських дітей у Вашингтоні
Молитва за українських дітей у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

У Держдепі США заявляють, що точна кількість депортованих у Росію дітей із окупованих територій України наразі невідома. Попри всі запити надати цю інформацію, Росія відмовляється повідомити скільки українських дітей нині в РФ.

Нагадаємо, у День захисту дітей Росія віроломно здійснила ракетний удар по Балаклії Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали діти.

До слова, за результами опитування Новини.LIVE, українських дітей потрібно захищати від насилля, зла, в тому числі й від війни. 

День захисту дітей
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Вашингтон (WTA)
США
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Росія
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молитви

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