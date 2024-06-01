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В День защиты детей в Вашингтоне помолились за маленьких украинцев

1 июня 2024 23:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Вашингтоне помолились за украинских детей
Дети в США молятся о детях в Украине. Фото: Новини.LIVE
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Международный день защиты детей в столице США Вашингтоне звучала молитва за детей Украины. Символическое мероприятие организовали Союз Украинок в Америке и украинское посольство в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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К молитве присоединились американские дети украинского происхождения, а также взрослые — священнослужители, представители посольства и другие гости. Все просили Бога защитить детей Украины.

По словам Посла Украины в США Оксаны Маркаровой, судьба детей, похищенных Россией, до сих пор неизвестна.

"Но важно, вопрос похищения детей Путиным является сквозным в международном дискурсе и то, что Путина обвиняют за это — это очень важно! … Если дети в оккупации борются, мы тоже должны бороться. И молиться за тех детей. Нет ничего невозможного пока с нами Бог", — сказала Маркарова.

Молитва за украинских детей в Вашингтоне
Молитва о украинских детях в Вашингтоне. Фото: Новости.

В Госдепе США заявляют, что точное количество депортированных в Россию детей с оккупированных территорий Украины пока неизвестно. Несмотря на все запросы предоставить эту информацию, Россия отказывается сообщить, сколько украинских детей сейчас в РФ.

Напомним, в День защиты детей Россия вероломно нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате обстрела пострадали дети.

К слову, по результатам опроса Новини.LIVE, украинских детей нужно защищать от насилия, зла, в том числе и от войны.

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