В Вашингтоне помолились за украинских детей

Дети в США молятся о детях в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Международный день защиты детей в столице США Вашингтоне звучала молитва за детей Украины. Символическое мероприятие организовали Союз Украинок в Америке и украинское посольство в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Международные организации пытаются вернуть детей, которых Россия похитила из Украины

К молитве присоединились американские дети украинского происхождения, а также взрослые — священнослужители, представители посольства и другие гости. Все просили Бога защитить детей Украины.

По словам Посла Украины в США Оксаны Маркаровой, судьба детей, похищенных Россией, до сих пор неизвестна.

"Но важно, вопрос похищения детей Путиным является сквозным в международном дискурсе и то, что Путина обвиняют за это — это очень важно! … Если дети в оккупации борются, мы тоже должны бороться. И молиться за тех детей. Нет ничего невозможного пока с нами Бог", — сказала Маркарова.

Молитва о украинских детях в Вашингтоне. Фото: Новости.

В Госдепе США заявляют, что точное количество депортированных в Россию детей с оккупированных территорий Украины пока неизвестно. Несмотря на все запросы предоставить эту информацию, Россия отказывается сообщить, сколько украинских детей сейчас в РФ.

Напомним, в День защиты детей Россия вероломно нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате обстрела пострадали дети.

К слову, по результатам опроса Новини.LIVE, украинских детей нужно защищать от насилия, зла, в том числе и от войны.