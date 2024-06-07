Родителям вернули ребенка из оккупированной Херсонщины

Александр Прокудин. Фото: Официальная страница/Telegram

С временно оккупированного левого берега Херсонской области удалось вернуть с оккупации 8-летнего мальчика. Ребенок находится в безопасности вместе со своими родителями, с ними работают врачи и психологи.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, 7 апреля.

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"Еще одного ребенка вернули на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины", — рассказал Прокудин.

Он отметил, что это стало возможным благодаря усилиям благотворительной организации Save Ukraine. Пока мальчик с родителями уже в безопасности. С семьей работают медики и психологи.

Прокудин также рассказал, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 108 детей из Херсонской области.

Глава ОВА подчеркнул, что работа по спасению детей с оккупированных территорий ведется круглосуточно, что как можно скорее вернуть их домой.

"Благодарен всем, кто работает над их увольнением", — подчеркнул Прокудин.

Сообщение Прокудина о спасенном ребенке. Фото: скриншот

Напомним, во время оккупации Херсона россияне вывезли на территорию РФ весь детский дом. Российское гражданство получило 46 детей.

Также мы писали о том, что в Международный день защиты детей, 1 июня, в Вашингтоне помолились за маленьких украинцев.