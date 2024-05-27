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З ексголови Верховного Суду Князєва зняли електронний браслет — що це означає

27 травня 2024 15:05
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Справа Князєва - з ексголови Верховного Суду Князєва зняли електронний браслет — що це означає
Суддя Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: detector.media
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України звільнила ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва від обов’язку носити електронний браслет. Разом з тим, вона продовжила строк дії його обов’язків. 

Про це у понеділок, 27 травня, повідомляє Transparency International Ukraine.

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"ВАКС продовжив строки дії обов’язків ексголові Верховного Суду: прибувати до прокурора суду за першою вимогою, не вилучатись за межі України, утримуватись від спілкування з свідками, здати паспорти для виїзду закордон. Проте колегія судді не погодилась з доводами прокурора та звільнила Князєва від обов’язку носити електронний браслет", — йдеться в повідомленні.

За словами прокурора на судовому засіданні, Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжувати обов'язки. 

Але сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували наявність цих ризиків.

Також зазначається, що Князєв заявив, що у нього за місцем проживання "по шість годин немає світла та зв’язку, тому браслет є неефективним". Ще він сказав, що пристрій негативно впливає на стан його здоров’я.

Нагадаємо, у справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються в отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.

У НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення щодо Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв.м за 1 тис. грн.

Додамо, наприкінці грудня 2023 року суд визнав винним Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф — 2 550 грн.

31 січня за Всеволода Князєва внесли заставу. Цього дня його випустили з СІЗО.

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