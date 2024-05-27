Дело Князева – с экспредседателя Верховного Суда Князева сняли электронный браслет – что это значит

Судья Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: detector.media

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины освободила экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева от обязанности носить электронный браслет. Вместе с тем она продлила срок действия его обязанностей.

Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает Transparency International Ukraine.

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"ВАКС продлил сроки действия обязанностей экспредседателю Верховного Суда: прибывать к прокурору суда по первому требованию, не выезжать за пределы Украины, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу. Однако коллегия судьи не согласилась с доводами прокурора и освободила Князева от обязанности носить электронный браслет", — говорится в сообщении.

По словам прокурора на судебном заседании, Князев может скрываться от суда и незаконно влиять на свидетелей, поэтому необходимо продолжать обязанности.

Но сторона защиты утверждала, что прокурор не предоставил никаких доказательств, подтверждающих наличие этих рисков.

Также отмечается, что Князев заявил, что у него по месту жительства "по шесть часов нет света и связи, поэтому браслет неэффективен". Еще он сказал, что устройство отрицательно сказывается на состоянии его здоровья.

Напомним, по делу о коррупции в Верховном Суде было установлено, что Князев и его адвокат обвиняются в получении взяток. Правоохранительные органы раскрыли "масштабные коррупционные схемы" в Верховном Суде, связанные с адвокатским объединением, выступавшим в роли посредника между руководством суда и лицами, стремящимися урегулировать вопросы в судебном порядке.

В НАПК составили протокол об административном правонарушении в отношении Князева. Он арендовал элитную квартиру более чем на 130 кв.м за 1 тыс. грн.

Добавим, в конце декабря 2023 суд признал виновным Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф — 2 550 грн.

31 января за Всеволода Князева внесли залог. В этот день его выпустили из СИЗО.