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Ексголова Верховного суду Князєв вийде на свободу — яка причина

31 січня 2024 13:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ексголова Верховного суду Князєв вийде на свободу — яка причина
Судове засідання над Князєвим. Ілюстративне фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

За колишнього очільника Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу. Його мають випустити на свободу вже сьогодні, 31 січня.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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За Князєва внесли заставу

"Вчора слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Всеволоду Князєву з 20 млн грн до 18,168 млн грн. А вже сьогодні гроші за нього внесли, і він зможе вийти із СІЗО", — йдеться у повідомленні.

Там вважають малоймовірним, що гроші вніс хтось із сім’ї Князєва самостійно, тому що всі його активи арештовано. На додаток, у грудні його адвокат казав, що родина може внести максимум 10 млн грн. 

Також відомо, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою перебував у шлюбі майже 20 років.

"На розгляді в одному із судів міста Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя", — зазначають в Центрі.

Так, Князєв сидів під вартою з травня 2023 року, і за цей час його застава зменшилася у кілька разів — зі 107 млн грн до 18,168 млн грн.

Внесення застави сталося в той час, як ВРП заявила про намір зупинити розгляд дисциплінарних справ щодо Князєва.

"Якщо дисциплінарна справа щодо Князєва буде зупинена, це стане небезпечним прецедентом, який допоможе іншим суддям, яких підозрюють чи обвинувачують у злочинах, роками залишатися суддями та отримувати весь цей час солідну винагороду", — додали в ЦПК.

Зараз Князєв ще перебуває в СІЗО, але сьогодні має вийти із зобов'язанням носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та не виїжджати з Києва.

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Скриншот допису Центру протидії корупції
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Скриншот допису Центру протидії корупції

Нагадаємо, що наприкінці грудня Печерський районний суд Києва визнав винним за матеріалами НАЗК ексголову Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф — 2 550 грн.

Також ми писали, що 21 грудня Вищий антикорупційний суд залишив ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою, хоч адвокати просили зміну запобіжного заходу

суд
правосуддя
корупція
Верховний суд
застава

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