Экс-глава Верховного суда Князев выйдет на свободу — какая причина
За бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог. Его должны выпустить на свободу уже сегодня, 31 января.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
За Князева внесли залог
"Вчера следователь судья ВАКС уменьшил залог Всеволода Князева с 20 млн грн до 18,168 млн грн. А уже сегодня деньги за него внесли, и он сможет выйти из СИЗО", — говорится в сообщении.
Там считают маловероятным, что деньги внес кто-то из семьи Князева самостоятельно, потому что все его активы арестованы. Вдобавок, в декабре его адвокат говорил, что семья может внести максимум 10 млн грн.
Также известно, что две недели назад Князев расстался со своей супругой, с которой состоял в браке почти 20 лет.
"На рассмотрении в одном из судов города Николаева также есть иск о разделе совместного имущества супругов", — отмечают в Центре.
Так, Князев сидел под стражей с мая 2023 года, и за это время его залог уменьшился в несколько раз — со 107 млн грн до 18,168 млн грн.
Внесение залога произошло в то время, как ВРП заявила о намерении остановить рассмотрение дисциплинарных дел в отношении Князева.
"Если дисциплинарное дело в отношении Князева будет остановлено, это станет опасным прецедентом, который поможет другим судьям, подозреваемым или обвиняемым в преступлениях, годами оставаться судьями и получать все это время солидное вознаграждение", — добавили в ГПК.
Сейчас Князев еще находится в СИЗО, но сегодня должен выйти с обязанностью носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не выезжать из Киева.
Напомним, что в конце декабря Печерский районный суд Киева признал виновным по материалам НАПК экс-главу Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф 2 550 грн.
Также мы писали, что 21 декабря Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей, хотя адвокаты просили изменение меры пресечения.
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