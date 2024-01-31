Экс-глава Верховного суда Князев выйдет на свободу — какая причина

Судебное заседание над Князевым. Иллюстративное фото: Reuters

За бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог. Его должны выпустить на свободу уже сегодня, 31 января.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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За Князева внесли залог

"Вчера следователь судья ВАКС уменьшил залог Всеволода Князева с 20 млн грн до 18,168 млн грн. А уже сегодня деньги за него внесли, и он сможет выйти из СИЗО", — говорится в сообщении.

Там считают маловероятным, что деньги внес кто-то из семьи Князева самостоятельно, потому что все его активы арестованы. Вдобавок, в декабре его адвокат говорил, что семья может внести максимум 10 млн грн.

Также известно, что две недели назад Князев расстался со своей супругой, с которой состоял в браке почти 20 лет.

"На рассмотрении в одном из судов города Николаева также есть иск о разделе совместного имущества супругов", — отмечают в Центре.

Так, Князев сидел под стражей с мая 2023 года, и за это время его залог уменьшился в несколько раз — со 107 млн грн до 18,168 млн грн.

Внесение залога произошло в то время, как ВРП заявила о намерении остановить рассмотрение дисциплинарных дел в отношении Князева.

"Если дисциплинарное дело в отношении Князева будет остановлено, это станет опасным прецедентом, который поможет другим судьям, подозреваемым или обвиняемым в преступлениях, годами оставаться судьями и получать все это время солидное вознаграждение", — добавили в ГПК.

Сейчас Князев еще находится в СИЗО, но сегодня должен выйти с обязанностью носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не выезжать из Киева.

Скриншот поста Центра противодействия коррупции

Скриншот поста Центра противодействия коррупции

Напомним, что в конце декабря Печерский районный суд Киева признал виновным по материалам НАПК экс-главу Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф 2 550 грн.

Также мы писали, что 21 декабря Высший антикоррупционный суд оставил экс-главу Верховного суда Всеволода Князева под стражей, хотя адвокаты просили изменение меры пресечения.