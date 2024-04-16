Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу на Всеволода Князєва — подробиці

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: PRAVO

Вища рада правосуддя у вівторок, 16 квітня, відкрила дисциплінарну справу щодо судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва. Відповідне рішення ухвалено на основі скарг щодо проступку судді.

Про це йдеться на сайті ВРП.

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Під час попередньої перевірки скарг було встановлено, що Князєва визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Так, він уклав договір оренди квартири в Печерському районі Києва за вартістю 1000 гривень на місяць, яка є суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості.

Таким чином він отримав подарунок, що полягав у несплаті мінімальної ринкової вартості оренди квартири, на суму 300 600 гривень (різниця між мінімальною ринковою вартістю та фактичною вартістю).

Тому суд визнав Князєва винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією.

До нього застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави з конфіскацією подарунка вартістю 906 600 гривень.

Нагадаємо, у березні справу Князєва передали до Вищого антикорупційного суду. Його підозрюють в одержанні хабаря розміром 2,7 млн доларів за ухвалення рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго.

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