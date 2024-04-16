Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу на Всеволода Князєва — подробиці
Вища рада правосуддя у вівторок, 16 квітня, відкрила дисциплінарну справу щодо судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва. Відповідне рішення ухвалено на основі скарг щодо проступку судді.
Про це йдеться на сайті ВРП.
Щодо Князєва відкрили дисциплінарну справу
Під час попередньої перевірки скарг було встановлено, що Князєва визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення.
Так, він уклав договір оренди квартири в Печерському районі Києва за вартістю 1000 гривень на місяць, яка є суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості.
Таким чином він отримав подарунок, що полягав у несплаті мінімальної ринкової вартості оренди квартири, на суму 300 600 гривень (різниця між мінімальною ринковою вартістю та фактичною вартістю).
Тому суд визнав Князєва винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією.
До нього застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави з конфіскацією подарунка вартістю 906 600 гривень.
Нагадаємо, у березні справу Князєва передали до Вищого антикорупційного суду. Його підозрюють в одержанні хабаря розміром 2,7 млн доларів за ухвалення рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго.
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