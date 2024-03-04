Справу корупціонера Князєва передали до Вищого антикорупційного суду

Ексголова Верховного суду Всеволод Князєв. Фото: Українська правда

​Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до Вищого антикорупційного суду справу ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Колишнього очільника суду підозрюють в одержанні хабаря розміром 2,7 млн доларів за ухвалення рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції в понеділок, 4 березня.

Читайте також:

НАБУ та САП передали справу Князєва до ВАКС

Головні антикорупційні органи України відправили справу Князєва на розгляд до ВАКС. Колишнього голову Верховного Суду підозрюють в незаконному одержанні 2,7 млн доларів за ухвалення рішення у справі про купівлю 40% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату. Тоді Князєв виніс вирок на користь підприємця Жеваго.

"Під час отримання другого траншу у сумі 450 тисяч доларів Князєва затримали, після чого оголосили підозру і взяли під варту", — йдеться в повідомленні.

Князєв перебував 18 місяців в СІЗО, однак в січні його відпустили з-під варти через внесення застави у розмірі 18 млн грн.

У Центрі протидії корупції вказують, що кілька тижнів тому ексголова Верховного Суду розлучився зі своєю дружиною, з якою прожив 20 років. Наразі тривають суди про поділ майна подружжя.

До цього, у жовтні 2023 року, ВАКС визнав угоду адвоката Олега Горецького, який фігурує у справі Князєва. Юриста засудили на 5 років ув'язнення умовно з іспитовим строком у 3 роки. Зараз адвокати Князєва, Жеваго та Полтавського ГЗК намагаються оскаржити вирок суду та зняти обвинувачення з Горецького.

"Апеляційна палата ВАКС повернула скарги, оскільки вони подані особами, які не мають права подавати апеляційну скаргу на вирок на підставі угоди з Горецьким", — додали в Центрі протидії дезінформації.

Вже в лютому 2024 року Верховний Суд відкрив касаційне провадження в цій справі.

Скриншот допису Центру протидії корупції

Нагадаємо, у справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються в отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.

У НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення щодо Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв.м за 1 тис. грн.

Додамо, наприкінці грудня 2023 року суд визнав винним Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф — 2 550 грн.

31 січня за Всеволода Князєва внесли заставу. Цього дня його випустили з СІЗО.