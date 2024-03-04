Справу корупціонера Князєва передали до Вищого антикорупційного суду
Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до Вищого антикорупційного суду справу ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Колишнього очільника суду підозрюють в одержанні хабаря розміром 2,7 млн доларів за ухвалення рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго.
Про це повідомила пресслужба Центру протидії корупції в понеділок, 4 березня.
НАБУ та САП передали справу Князєва до ВАКС
Головні антикорупційні органи України відправили справу Князєва на розгляд до ВАКС. Колишнього голову Верховного Суду підозрюють в незаконному одержанні 2,7 млн доларів за ухвалення рішення у справі про купівлю 40% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату. Тоді Князєв виніс вирок на користь підприємця Жеваго.
"Під час отримання другого траншу у сумі 450 тисяч доларів Князєва затримали, після чого оголосили підозру і взяли під варту", — йдеться в повідомленні.
Князєв перебував 18 місяців в СІЗО, однак в січні його відпустили з-під варти через внесення застави у розмірі 18 млн грн.
У Центрі протидії корупції вказують, що кілька тижнів тому ексголова Верховного Суду розлучився зі своєю дружиною, з якою прожив 20 років. Наразі тривають суди про поділ майна подружжя.
До цього, у жовтні 2023 року, ВАКС визнав угоду адвоката Олега Горецького, який фігурує у справі Князєва. Юриста засудили на 5 років ув'язнення умовно з іспитовим строком у 3 роки. Зараз адвокати Князєва, Жеваго та Полтавського ГЗК намагаються оскаржити вирок суду та зняти обвинувачення з Горецького.
"Апеляційна палата ВАКС повернула скарги, оскільки вони подані особами, які не мають права подавати апеляційну скаргу на вирок на підставі угоди з Горецьким", — додали в Центрі протидії дезінформації.
Вже в лютому 2024 року Верховний Суд відкрив касаційне провадження в цій справі.
Нагадаємо, у справі про корупцію у Верховному Суді було встановлено, що Князєв та його адвокат звинувачуються в отриманні хабарів. Правоохоронні органи розкрили "масштабні корупційні схеми" у Верховному Суді, пов'язані з адвокатським об'єднанням, яке виступало у ролі посередника між керівництвом суду та особами, які прагнуть урегулювати питання у судовому порядку.
У НАЗК склали протокол про адміністративне правопорушення щодо Князєва. Він орендував елітну квартиру на понад 130 кв.м за 1 тис. грн.
Додамо, наприкінці грудня 2023 року суд визнав винним Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф — 2 550 грн.
31 січня за Всеволода Князєва внесли заставу. Цього дня його випустили з СІЗО.
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