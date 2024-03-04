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Дело коррупционера Князева передали в Высший антикоррупционный суд

4 марта 2024 22:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Дело коррупционера Князева передали в Высший антикоррупционный суд
Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Фото: Украинская правда
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в Высший антикоррупционный суд дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Бывший глава суда подозревается в получении взятки в размере 2,7 млн ​​долларов за принятие решения в пользу олигарха Константина Жеваго.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции в понедельник, 4 марта.

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Главные антикоррупционные органы Украины отправили дело Князева на рассмотрение в ВАКС. Бывший глава Верховного Суда подозревается в незаконном получении 2,7 млн ​​долларов за принятие решения по делу о покупке 40% акций Полтавского горнообогатительного комбината. Тогда Князев вынес приговор в пользу Жеваго.

"При получении второго транша в сумме 450 тысяч долларов Князева задержали, после чего объявили подозрение и взяли под стражу", — говорится в сообщении.

Князев находился 18 месяцев в СИЗО, однако в январе его отпустили из-под стражи из-за внесения залога в размере 18 млн грн.

В Центре противодействия коррупции указывают, что несколько недель назад экс-председатель Верховного Суда расстался со своей супругой, с которой прожил 20 лет. В настоящее время продолжаются суды о разделе имущества супругов.

До этого, в октябре 2023 года ВАКС признал соглашение адвоката Олега Горецкого, фигурирующего по делу Князева. Юриста приговорили к 5 годам заключения условно с испытательным сроком в 3 года. Сейчас адвокаты Князева, Жеваго и Полтавского ГОК пытаются обжаловать приговор суда и снять обвинения с Горецкого.

"Апелляционная палата ВАКС вернула жалобы, поскольку они поданы лицами, не имеющими права подавать апелляционную жалобу на приговор на основании соглашения с Горецким", — добавили в Центре противодействия дезинформации.

В феврале 2024 года Верховный Суд открыл кассационное производство по этому делу.

Скриншот сообщения Центра противодействия коррупции
Скриншот поста Центра противодействия коррупции

Напомним, по делу о коррупции в Верховном Суде было установлено, что Князев и его адвокат обвиняются в получении взяток. Правоохранительные органы раскрыли "масштабные коррупционные схемы" в Верховном Суде, связанные с адвокатским объединением, выступавшим в роли посредника между руководством суда и лицами, стремящимися урегулировать вопросы в судебном порядке.

В НАПК составили протокол об административном правонарушении в отношении Князева. Он арендовал элитную квартиру более чем на 130 кв.м за 1 тыс. грн.

Добавим, в конце декабря 2023 суд признал виновным Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф — 2 550 грн.

31 января за Всеволода Князева внесли залог. В этот день его выпустили из СИЗО.

суд
коррупция
Верховный суд
Украина
ВАКС

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