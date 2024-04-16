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Высшая рада правосудия открыла дисциплинарное дело на Всеволода Князева — подробности

16 апреля 2024 18:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Высшая рада правосудия открыла дисциплинарное дело на Всеволода Князева — подробности
Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: PRAVO
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Высшая рада правосудия во вторник, 16 апреля, открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева. Соответствующее решение было принято на основании жалоб о проступке судьи.

Об этом говорится на сайте ВРП.

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Во время предварительной проверки жалоб было установлено, что Князев признан виновным в совершении административного правонарушения.

Так, он заключил договор аренды квартиры в Печерском районе Киева по стоимости 1000 гривен в месяц, которая существенно ниже минимальной рыночной стоимости.

Таким образом, он получил подарок, заключавшийся в неуплате минимальной рыночной стоимости аренды квартиры, на сумму 300 600 гривен (разница между минимальной рыночной стоимостью и фактической стоимостью).

Поэтому суд признал Князева виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией.

К нему применено административное взыскание в виде штрафа в пользу государства с конфискацией подарка стоимостью 906 600 гривен.

Напомним, в марте дело Князева было передано в Высший антикоррупционный суд. Его подозревают в получении взятки в размере 2,7 млн долларов за принятие решения в пользу олигарха Константина Жеваго.

Также в материале Новини.LIVE рассказали, почему уменьшили залог за Князева и как помогли ему выйти из СИЗО.

суд
правосудие
Верховный суд
жалобы

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