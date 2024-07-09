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З чиїм паспортом Боголюбов тікав з України — розслідування

9 липня 2024 20:45
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Справа Геннадія Боголюбова — як соратник Коломойського виїхав за кордон
Бізнесмен Геннадій Боголюбов. Фото: УНІАН
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Колишній співвласник ПриватБанку та соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з України за чужим паспортом. Документ належав 67-річному жителю Волинської області Миколі Сюмаку. 

Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на дані слідства у вівторок, 9 липня. 

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Подробиці виїзду Боголюбова за кордон

Як вдалося дізнатися журналістам, Сюмак загубив свій закордонний паспорт навесні 2022 року. Чоловік запевняє, що не виїжджав з України 24 червня цього року і зараз знаходиться вдома.

З чиїм паспортом Боголюбов тікав з України — розслідування
Матеріали справи. Фото: скриншот

Розслідувачі встановили, що паспорт відповідної серії дійсно належить цій людині та неодноразово використовувався при перетині кордону до весни 2022 року.

Виїзд Боголюбова за кордон — документ
Паспорт Сюмака. Фото: скриншот

Деталі справи ДБР

За даними Державного бюро розслідувань, незаконно перетнути кордон із чужим документом Боголюбову допоміг 46-річний прикордонник Володимир Макаренко, якій раніше працював начальником групи інспекторів прикордонної служби "Ягодин" — його вже затримали.

"Підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон", — йдеться в повідомленні ДБР.

Бізнесмену та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, а Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

"Водночас сам Боголюбов стверджує, що виїхав з країни за власним українським паспортом і у держави взагалі немає жодних підстав не випускати його з країни", — йдеться в розслідуванні журналістів. 

З чиїм паспортом Боголюбов тікав з України — розслідування - фото 3
Офіційна інформація ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишній співвласник ПриватБанку і соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав за кордон, у провадженні у Державного бюро розслідувань дві кримінальні справи.

Раніше ми писали, що бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 7 липня: олігарха підозрюють у замовленні вбивства директора юридичної компанії.

Також ми повідомляли, що в Україні заочно арештували бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана, якого підозрюють в заволодінні електроенергією "Укренерго".

ДБР ПриватБанк Ігор Коломойський прикордонники розслідування підозра виїзд за кордон

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