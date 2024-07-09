Дело Геннадия Боголюбова — как соратник Коломойского уехал за границу

Бизнесмен Геннадий Боголюбов. Фото: УНИАН

Бывший совладелец ПриватБанка и соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов уехал из Украины по чужому паспорту. Документ принадлежал 67-летнему жителю Волынской области Николаю Сюмаку.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на данные следствия во вторник, 9 июля.

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Подробности выезда Боголюбова за границу

Как удалось узнать журналистам, Сюмак потерял свой загранпаспорт весной 2022 года. Мужчина уверяет, что не выезжал из Украины 24 июня этого года и сейчас находится дома.

Материалы дела. Фото: скриншот

Расследователи установили, что паспорт соответствующей серии действительно принадлежит этому человеку и неоднократно использовался при пересечении границы до весны 2022 года.

Паспорт Сюмака. Фото: скриншот

Детали дела ГБР

По данным Государственного бюро расследований, незаконно пересечь границу с чужим документом Боголюбову помог 46-летний пограничник Владимир Макаренко, которой ранее работал начальником группы инспекторов пограничной службы "Ягодин" — его уже задержали.

"Подтверждено, что задержанный правоохранитель передал подчиненной документы пассажиров и заверил, что уже лично осуществил проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник. В то же время польским пограничникам олигарх предъявил уже свой личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу", — говорится в сообщении ГБР.

Бизнесмену и правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, а Боголюбову сообщено о подозрении еще и в незаконном завладении паспортом. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

"В то же время сам Боголюбов утверждает, что выехал из страны по собственному украинскому паспорту и у государства вообще нет никаких оснований не выпускать его из страны", — говорится в расследовании журналистов.

Официальная информация ДБР. Фото: скриншот

Напомним, бывший совладелец ПриватБанка и соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов уехал за границу, в производстве у Государственного бюро расследований два уголовных дела.

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