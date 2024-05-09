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Коломойському обрали запобіжний захід у справі про замовне вбивство

9 травня 2024 16:40
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ігорю Коломойському присудили перебування під вартою до липня 2024 року
Ігор Коломойський у суді. Фото: Ґрати
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 7 липня. Олігарха підозрюють у замовленні вбивства директора юридичної компанії.

Про це повідомило видання "Ґрати" у четвер, 9 травня.

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З вересня минулого року Коломойський перебуває під вартою, бо його підозрюють в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

9 травня Печерський районний суд розглянув застосування запобіжного заходу у вигляді тримання Коломойського під вартою вже по новій справі — йдеться про організацію замовного вбивства.

За рішенням суду олігарх перебуватиме під вартою до 7 липня без права на заставу. 

У чому підозрюють Ігоря Коломойського

Олігарха підозрюють в організації замовного вбивства директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго", юриста Сергія Карпенка.

За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство директора юридичної компанії  у 2003 році за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства", а саме підприємства "Дніпроспецсталь".

Коломойського підозрюють в тому, що він залучив членів банди, щоб ті здійснили напад на Карпенка, завдавши тяжких ударів та ножових поранень у життєво важливі органи. Бізнесмен заперечую свою причетність до цього злочину.

Нагадаємо, 8 травня Коломойському повідомили про ще одну підозру — організацію замовного вбивства.

Як відомо, олігарх ще з вересня 2023 року перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою у шахрайстві та легалізації майна.

22 квітня суд продовжив строк запобіжного заходу Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 червня, але знову зменшив альтернативу застави – з 2,4 млрд гривень до 1,96 млрд гривень.

суд
Ігор Коломойський
правосуддя
вбивство
в'язниця
бізнес

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