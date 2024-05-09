Ігорю Коломойському присудили перебування під вартою до липня 2024 року

Коломойському обрали запобіжний захід у справі про замовне вбивство
Бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 7 липня. Олігарха підозрюють у замовленні вбивства директора юридичної компанії.
Про це повідомило видання "Ґрати" у четвер, 9 травня.
З вересня минулого року Коломойський перебуває під вартою, бо його підозрюють в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.
9 травня Печерський районний суд розглянув застосування запобіжного заходу у вигляді тримання Коломойського під вартою вже по новій справі — йдеться про організацію замовного вбивства.
За рішенням суду олігарх перебуватиме під вартою до 7 липня без права на заставу.
У чому підозрюють Ігоря Коломойського
Олігарха підозрюють в організації замовного вбивства директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго", юриста Сергія Карпенка.
За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство директора юридичної компанії у 2003 році за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства", а саме підприємства "Дніпроспецсталь".
Коломойського підозрюють в тому, що він залучив членів банди, щоб ті здійснили напад на Карпенка, завдавши тяжких ударів та ножових поранень у життєво важливі органи. Бізнесмен заперечую свою причетність до цього злочину.
Нагадаємо, 8 травня Коломойському повідомили про ще одну підозру — організацію замовного вбивства.
Як відомо, олігарх ще з вересня 2023 року перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою у шахрайстві та легалізації майна.
22 квітня суд продовжив строк запобіжного заходу Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 червня, але знову зменшив альтернативу застави – з 2,4 млрд гривень до 1,96 млрд гривень.
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