Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Коломойскому избрали меру пресечения по делу о заказном убийстве arrow

Коломойскому избрали меру пресечения по делу о заказном убийстве

9 мая 2024 16:40
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Игорю Коломойскому приговорили к содержанию под стражей к июлю 2024 года
Игорь Коломойский в суде. Фото: Решетка
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения — содержание под стражей до 7 июля. Олигарх подозревается в заказе убийства директора юридической компании.

Об этом сообщило издание "Ґрати" в четверг, 9 мая.

Читайте также:

С сентября прошлого года Коломойский находится под стражей, поскольку его подозревают в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

9 мая Печерский районный суд рассмотрел избрание меры пресечения для Коломойского в виде содержания под стражей  уже по новому делу — речь идет об организации заказного убийства.

По решению суда олигарх будет находиться под стражей до 7 июля без права на залог.

В чем подозревают Игоря Коломойского

Олигарх подозревается в организации заказного убийства директора украинско-американской Консалтинговой компании "Фарго", юриста Сергея Карпенко.

По версии следствия, Коломойский, чтобы отомстить, заказал убийство директора юридической компании в 2003 году за "невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества", а именно предприятия "Днепроспецсталь".

Коломойского подозревают в том, что он привлек членов банды, чтобы те совершили нападение на Карпенко, нанеся тяжелые удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. Бизнесмен отрицаю свою причастность к этому преступлению.

Напомним, 8 мая Коломойскому сообщили о еще одном подозрении — организации заказного убийства.

Как известно, олигарх еще с сентября 2023 находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению в мошенничестве и легализации имущества.

22 апреля суд продлил срок меры пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 июня, но снова уменьшил альтернативу залога - с 2,4 млрд гривен до 1,96 млрд гривен.

суд
Игорь Коломойский
правосудие
убийство
тюрьма
бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае