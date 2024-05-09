Игорю Коломойскому приговорили к содержанию под стражей к июлю 2024 года

Коломойскому избрали меру пресечения по делу о заказном убийстве
Бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения — содержание под стражей до 7 июля. Олигарх подозревается в заказе убийства директора юридической компании.
Об этом сообщило издание "Ґрати" в четверг, 9 мая.
С сентября прошлого года Коломойский находится под стражей, поскольку его подозревают в легализации имущества, полученного мошенническим путем.
9 мая Печерский районный суд рассмотрел избрание меры пресечения для Коломойского в виде содержания под стражей уже по новому делу — речь идет об организации заказного убийства.
По решению суда олигарх будет находиться под стражей до 7 июля без права на залог.
В чем подозревают Игоря Коломойского
Олигарх подозревается в организации заказного убийства директора украинско-американской Консалтинговой компании "Фарго", юриста Сергея Карпенко.
По версии следствия, Коломойский, чтобы отомстить, заказал убийство директора юридической компании в 2003 году за "невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества", а именно предприятия "Днепроспецсталь".
Коломойского подозревают в том, что он привлек членов банды, чтобы те совершили нападение на Карпенко, нанеся тяжелые удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. Бизнесмен отрицаю свою причастность к этому преступлению.
Напомним, 8 мая Коломойскому сообщили о еще одном подозрении — организации заказного убийства.
Как известно, олигарх еще с сентября 2023 находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению в мошенничестве и легализации имущества.
22 апреля суд продлил срок меры пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 июня, но снова уменьшил альтернативу залога - с 2,4 млрд гривен до 1,96 млрд гривен.
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