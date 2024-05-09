Игорю Коломойскому приговорили к содержанию под стражей к июлю 2024 года

Игорь Коломойский в суде. Фото: Решетка

Бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения — содержание под стражей до 7 июля. Олигарх подозревается в заказе убийства директора юридической компании.

Об этом сообщило издание "Ґрати" в четверг, 9 мая.

Читайте также:

С сентября прошлого года Коломойский находится под стражей, поскольку его подозревают в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

9 мая Печерский районный суд рассмотрел избрание меры пресечения для Коломойского в виде содержания под стражей уже по новому делу — речь идет об организации заказного убийства.

По решению суда олигарх будет находиться под стражей до 7 июля без права на залог.

В чем подозревают Игоря Коломойского

Олигарх подозревается в организации заказного убийства директора украинско-американской Консалтинговой компании "Фарго", юриста Сергея Карпенко.

По версии следствия, Коломойский, чтобы отомстить, заказал убийство директора юридической компании в 2003 году за "невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества", а именно предприятия "Днепроспецсталь".

Коломойского подозревают в том, что он привлек членов банды, чтобы те совершили нападение на Карпенко, нанеся тяжелые удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. Бизнесмен отрицаю свою причастность к этому преступлению.

Напомним, 8 мая Коломойскому сообщили о еще одном подозрении — организации заказного убийства.

Как известно, олигарх еще с сентября 2023 находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению в мошенничестве и легализации имущества.

22 апреля суд продлил срок меры пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 июня, но снова уменьшил альтернативу залога - с 2,4 млрд гривен до 1,96 млрд гривен.