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З аеропорту Кишинева евакуювали всіх пасажирів — що загрожувало людям

22 квітня 2024 07:27
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Інна Буряк
редактор
З аеропорту Кишинева евакуювали всіх пасажирів — що загрожувало людям
Люди біля аеропорту в Кишиневі. Фото: Rodion Proca/SNA/Imago
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У столиці Молдови Кишинів евакуювали пасажирів та працівників із місцевого аеропорту через повідомлення про можливу загрозу вибуху.

Про це повідомляє видання Newsmaker в неділю, 21 квітня, посилаючись на прессекретарку прикордонної поліції Раїсу Новицькі.

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Чому людей евакуювали з аеропорту Кишинева

Увечері, 21 квітня, правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в аеропорту Кишинева та в одному з літаків закладені бомби. З будівлі одразу ж евакуювали всіх людей. Як виявилося пізніше — попередження було хибним.

Через годину поліцію повідомили про мінування аеропорту, внаслідок чого правоохоронці знову провели евакуацію.

"Наразі в аеропорту Кишинева оголошено тривогу. Усі спеціалізовані служби МВС проводять перевірки на місці. Пасажирів та співробітників аеропорту евакуювали з будівлі", — зазначила Новицькі.

Нагадаємо, що нещодавно жінка в російському аеропорту "Шереметьєво" запевняла, що має при собі бомбу. За словами інших пасажирів, вона кричала та поводила себе неадекватно. На місце інциденту приїжджали співробітники поліції та екстрених служб.

Також ми писали, що румунські військові зафіксували присутність трьох БпЛА біля міжнародного аеропорту "Міхаїл-Когелнічану". Вони вжили всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, після чого справою зацікавилася військова прокуратура.

Молдова
евакуація
аеропорти
літаки
міни
люди
бомба

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