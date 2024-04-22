Из аэропорта Кишинева эвакуировали всех пассажиров — что угрожало людям

Люди возле аэропорта в Кишиневе. Фото: Rodion Proca/SNA/Imago

В столице Молдовы Кишинев эвакуировали пассажиров и работников из местного аэропорта из-за сообщения о возможной угрозе взрыва.

Об этом сообщает издание Newsmaker в воскресенье, 21 апреля, ссылаясь на пресс-секретаря пограничной полиции Раису Новицки.

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Вечером, 21 апреля, стражам порядка поступило сообщение о том, что в аэропорту Кишинева и в одном из самолетов заложены бомбы. Из здания сразу же были эвакуированы все люди. Как оказалось позже — предупреждение было ложным.

Через час полиции сообщили о минировании аэропорта, в результате чего правоохранители снова провели эвакуацию.

"В настоящее время в аэропорту Кишинева объявлена тревога. Все специализированные службы МВД проводят проверки на месте. Пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали из здания", — отметила Новицкие.

Напомним, что недавно женщина в российском аэропорту "Шереметьево" уверяла, что имеет при себе бомбу. По словам других пассажиров, она кричала и вела себя неадекватно. На место инцидента приезжали сотрудники полиции и экстренные службы.

Также мы писали, что румынские военные зафиксировали присутствие трех БпЛА возле международного аэропорта "Михаил-Когелничана". Они приняли все возможные меры для обеспечения безопасности, после чего делом заинтересовалась военная прокуратура.