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Їжа за власні кошти та підвищення цін — волонтер заявив про жахливе забезпечення бійців ЗСУ

22 квітня 2024 18:16
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Їжа за власні кошти та підвищення цін — волонтер заявив про жахливе забезпечення бійців ЗСУ
Бійці їдять у бліндажі. Фото: Укрінформ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Ексголова Луганської ОДА Георгій Тука висловився про жахливе становище із забезпеченням ЗСУ харчуванням. Волонтер зазначив, що непрофесійні дії очільника "Державного оператора тилу" Арсена Жумаділова призвели до того, що військові змушені харчуватися власним коштом.

Про це Георгій Тука повідомив у власному блозі.

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Волонтер послався на дані від начальника логістики, заступника командира однієї з бойових частин 59-ї бригади, полковника Олександра Заїченка, який зараз перебуває на передовій.

"Яйця Резнікова зі сльозами обіймають хліб Жумаділова", — прокоментував Тука.

Він наголосив, що обраний ДП "Державний оператор тилу" постачальник "Твій хліб", з яким ДОТ місяць тому уклав відповідні договори, не поставив до частини 64% продуктів.

Їжа за власні кошти та підвищення цін — волонтер заявив про жахливе забезпечення бійців ЗСУ - фото 1
Провал постачання харчування ЗСУ: профнепридатність чи корупція? Фото з Facebook Григорія Туки

"У перші два тижні рівень постачань складав 3% від потреби, і солдатів годували лише за рахунок запасів, зроблених заздалегідь", — заявив волонтер.

Інший постачальник ДОТ, ТОВ "Черкаський м’ясокомбінат", взагалі нічого не поставив до частини Заїченка.

"Така ситуація — загальна. На передовій — трохи краще, на пунктах постійної дислокації — повний треш", — відзначив ексочільник Луганщини.

Полковник Заїченко, за словами Туки, неодноразово звертався до голови ДОТ Арсена Жумаділова, але у відповідь отримував лише обіцянки.

"Потерпіть, буде краще. А як терпіти, коли рівень забезпечення 45%?", — запитує Георгій Тука.

Тука також звертає увагу на те, що за керування Жумаділовим ціни зросли, а постачальників майже звільнили від відповідальності за зриви контрактів.

Раніше ми писали, що очільник новоствореного "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов ставить своїми діями під загрозу постачання харчування для армії. Він кардинально змінив умови для постачальників, в основі яких тепер лежить безліч штрафів.

Також повідомлялось, що у Міноборони заявили про посилення контролю якості харчування для захисників. 

війна
харчування
ЗСУ
Україна
волонтери
постачання
волонтерство
фронт

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