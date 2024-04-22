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Еда за собственные средства и повышение цен — волонтер заявил об ужасном обеспечении бойцов ВСУ

22 апреля 2024 18:16
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Еда за собственные средства и повышение цен — волонтер заявил об ужасном обеспечении бойцов ВСУ
Бойцы едят в блиндаже. Фото: Укринформ
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Экс-председатель Луганской ОГА Георгий Тука высказался об ужасном положении с обеспечением ВСУ питанием. Волонтер отметил, что непрофессиональные действия главы "Государственного оператора тыла" Арсена Жумадилова привели к тому, что военные вынуждены питаться за свой счет.

Об этом Георгий Тука сообщил в своем блоге.

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Волонтер сослался на данные от начальника логистики, заместителя командира одной из боевых частей 59-й бригады, полковника Александра Заиченко, который сейчас находится на передовой.

"Яйца Резникова со слезами обнимают хлеб Жумадилова", — прокомментировал Тука.

Он подчеркнул, что избранный ГП "Государственный оператор тыла" поставщик "Твой хлеб", с которым ДОТ месяц назад заключил соответствующие договоры, не поставил в часть 64% продуктов.

Еда за собственные средства и повышение цен — волонтер заявил об ужасном обеспечении бойцов ВСУ - фото 1
Провал снабжения питания ВСУ — профнепригодность или коррупция? Фото с Facebook Григория Туки

"В первые две недели уровень поставок составлял 3% потребности, и солдат кормили только за счет запасов, сделанных заранее", — заявил волонтер.

Другой поставщик ДОТ, ООО "Черкасский мясокомбинат" вообще ничего не поставил в часть Заиченко.

"Такая ситуация — общая. На передовой — получше, на пунктах постоянной дислокации — полный трэш", — отметил экс-глава Луганской области.

Полковник Заиченко, по словам Туки, неоднократно обращался к председателю ГОТ Арсену Жумадилову, но в ответ получал только обещания.

"Потерпите, будет лучше. А как терпеть, когда уровень обеспечения 45%?" — спрашивает Георгий Тука.

Тука также обращает внимание на то, что при управлении Жумадиловым цены выросли, а поставщиков почти освободили от ответственности за срывы контрактов.

Ранее мы писали, что глава вновь созданного "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов ставит своими действиями под угрозу снабжение питания для армии. Он кардинально изменил условия для поставщиков, в основе которых теперь лежит множество штрафов.

Также сообщалось, что в Минобороны заявили об ужесточении контроля качества питания для защитников.

война
питание
ВСУ
Украина
волонтеры
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волонтерство
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