Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Врятована левиця з Київської області знайшла собі пару в Нідерландах arrow

Врятована левиця з Київської області знайшла собі пару в Нідерландах

4 лютого 2024 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Врятована левиця з Київської області знайшла собі пару в Нідерландах
Врятована левиця з України та лев з Чорногорії на ім'я Нікола. Фото: FELIDA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Левиця Василина, яку евакуювали з Київської області до Нідерландів, знайшла собі пару. Обранцем тварини став лев з Чорногорії, на ім'я Нікола.

Про це у неділю, 4 лютого, повідомляє притулок для великих котів FELIDA.

Читайте також:

Закохані Василина та Нікола

Рік тому правоохоронці спіймали Василину в Харківській області, де її тримали в домашніх умовах. Господар передав тварину до притулку  UAnimals.

Левиця Василина
Левиця Василина. Фото: FELIDA

Після чергового ракетного обстрілу Київської області зоозахисники вирішили знайти Василині нове житло. Тоді левиця потрапила в нідерландський притулок FELIDA. Вже за декілька місяців вона знайшла собі пару.

Спочатку Василина мешкала в сусідньому з Ніколою вольєрі, аби налагодити зоровий контакт. Тепер тварини живуть разом.

"Перший контакт між Ніколом і Василиною був хвилюючим. Обидва леви ніколи раніше не контактували з одновидцями. Їм потрібен був деякий час, щоб звикнути до присутності одне одного, але через кілька днів вони почали взаємодіяти", — зазначають у FELIDA.

Працівники притулку адаптували їхній вольєр, аби створити відокремлене середовище для соціалізації. Також використовувалися тренування та спеціальні феромони, щоб краще стимулювати контакт тварин.

"Обидва леви сповнені енергії, і їм потрібен був час, щоб звикнути один до одного. Але через пару днів вони почали приживатися, і, схоже, тепер любов витає в повітрі", — розповіли у FELIDA.

Медичний огляд показав, що леви повністю здорові.

Нагадаємо, українські полярники з Антарктиди показали дивовижні кадри з малюками пінгвінів. Унікальне відео зняв біолог Вадим Ткаченко, який працював на острові Бут у районі станції "Вернадський".

Також ми писали, що у Київській області знайшли золотистого ретривера, який зник у перший день повномасштабного вторгнення. Через два дні після зникнення його прихистили військові.

тварини
Нідерланди
Україна
Чорногорія
Київська область
кохання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі