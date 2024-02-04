Врятована левиця з Київської області знайшла собі пару в Нідерландах
Левиця Василина, яку евакуювали з Київської області до Нідерландів, знайшла собі пару. Обранцем тварини став лев з Чорногорії, на ім'я Нікола.
Про це у неділю, 4 лютого, повідомляє притулок для великих котів FELIDA.
Закохані Василина та Нікола
Рік тому правоохоронці спіймали Василину в Харківській області, де її тримали в домашніх умовах. Господар передав тварину до притулку UAnimals.
Після чергового ракетного обстрілу Київської області зоозахисники вирішили знайти Василині нове житло. Тоді левиця потрапила в нідерландський притулок FELIDA. Вже за декілька місяців вона знайшла собі пару.
Спочатку Василина мешкала в сусідньому з Ніколою вольєрі, аби налагодити зоровий контакт. Тепер тварини живуть разом.
"Перший контакт між Ніколом і Василиною був хвилюючим. Обидва леви ніколи раніше не контактували з одновидцями. Їм потрібен був деякий час, щоб звикнути до присутності одне одного, але через кілька днів вони почали взаємодіяти", — зазначають у FELIDA.
Працівники притулку адаптували їхній вольєр, аби створити відокремлене середовище для соціалізації. Також використовувалися тренування та спеціальні феромони, щоб краще стимулювати контакт тварин.
"Обидва леви сповнені енергії, і їм потрібен був час, щоб звикнути один до одного. Але через пару днів вони почали приживатися, і, схоже, тепер любов витає в повітрі", — розповіли у FELIDA.
Медичний огляд показав, що леви повністю здорові.
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