UAnimals розповіли про подальшу долю тварин зі скандального притулку в Білогородці

Притулок Dog Help Ukraine. Фото: Національна поліція

UAnimals загалом вивезли зі скандального притулку Dog Help Ukraine більше 40 тварин, серед яких цуценята, дорослі собаки та кози. Наступним кроком буде притягнення власників притулку до юридичної відповідальності.

Про це Новини.LIVE повідомила представниця UAnimals Ольга Чевганюк.

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Евакуація тварин зі скандального притулку

25 січня UAnimals навідались у притулок, щоб евакуювати якомога більше тварин та знайти їм краще місце проживання. За словами Ольги Чевганюк, представниці громадської організації, на момент евакуації там пребували свині, бики, кози, коні та собаки.

До числа врятованих тварин увійшли:

16 цуценят,

18 дорослих собак,

11 кіз.

"У першу чергу ми забрали цуценят, оскільки вони були у вольєрі всі разом, і, на наш погляд, потребували допомоги. На питання чи вакциновані тварини, чи оброблені вони працівники притулку відповіді не мали, тому малюки були в зоні ризику", — повідомила представниця організації.

Серед дорослих собак, яких забрали UAnimals, були троє, яких організація передала під опіку притулку раніше у серпні, один пес, якого власниця попросила повернути назад та інші собаки, які виглядали гірше за інших.

"Візуально недогодовані тварини, пес з травмою ока, пес з травмами на морді, літній пес, який не міг підвестися і пересуватись самостійно через занедбані кігті і поганий фізичний стан", — пояснили в UAnimals.

Однак одну з собак, на жаль, врятувати не встигли.

"Одна собака була в критичному стані. Пес, на жаль, помер, після чого ми передали тіло на розтин і маємо офіційне заключення", — зазначила Ольга.

За словами Ольги Чевганюк, працівники притулку Dog Help Ukraine не чинили опору при евакуації та навіть допомагали завантажувати тварини в транспорт UAnimals. Однак вона вказала, що притулок не готовий віддати всіх тварин.

"Інших свійських тварин працівники притулку не готові віддати добровільно. Ми пропонували допомогу, але вони сказали, що тварини під їх наглядом і забезпечені всім необхідним", — додала вона.

Що буде далі

Кіз UAnimals передали під опіку притулку "Домівка врятованих тварин" у Львові.

Кози у "Домівці врятованих тварин". Фото: UAnimals

Кози у "Домівці врятованих тварин". Фото: UAnimals 1 / 2

Усі ж інші тварини перебувають у ветеринарній клініці "Alden vet", де їм надають усю необхідну медичну допомогу, включаючи обробку від паразитів та вакцинацію.

Жодної іншої допомоги від UAnimals притулок не отримав — лише евакуація тварин. Від допомоги з кормом для свійських тварин притулок відмовився.

Далі UAnimals планує притягнути притулок до відповідальності в юридичній площині за жорстоке поводження з тваринами.

Нагадаємо, скандальний притулок у Білогородці Dog Help Ukraine, за інформацією зооволонтера Олексія Суровцева, є в неофіційній власності живодерки Яни Майбороди.