UAnimals рассказали о дальнейшей судьбе животных из скандального приюта в Белогородке

Приют Dog Help Ukraine. Фото: Национальная полиция

UAnimals вывезли из скандального приюта Dog Help Ukraine более 40 животных, среди которых щенки, взрослые собаки и козы. Следующим шагом будет привлечение владельцев приюта к юридической ответственности.

Об этом Новини.LIVE сообщила представительница UAnimals Ольга Чевганюк.

Читайте также:

Эвакуация животных из скандального приюта

25 января UAnimals посетили приют, чтобы эвакуировать как можно больше животных и найти им лучшее место жительства. По словам Ольги Чевганюк, представительницы общественной организации, на момент эвакуации там находились свиньи, быки, козы, кони и собаки.

В число спасенных животных вошли:

16 щенков,

18 взрослых собак,

11 коз.

"В первую очередь мы забрали щенков, поскольку они находились в вольере все вместе, и, на наш взгляд, нуждались в помощи. На вопрос вакцинированы ли животные, обработаны ли они работники приюта ответа не имели, поэтому малыши были в зоне риска", — сообщила представительница организации.

Среди взрослых собак, которых забрали UAnimals, были трое, которых организация передала под опеку убежища ранее в августе, одна собака, которую владелица попросила вернуть назад и другие собаки, которые выглядели хуже остальных.

"Визуально недокормленные животные, собака с травмой глаза, собака с травмами на морде, пожилой собака, который не мог встать и передвигаться самостоятельно из-за заброшенных когтей и плохого физического состояния", — пояснили в UAnimals.

Однако одну из собак, к сожалению, спасти не успели.

"Одна собака была в критическом состоянии. Пес, к сожалению, умер, после чего мы передали тело на вскрытие и имеем официальное заключение", — отметила Ольга.

По словам Ольги Чевганюк, работники приюта Dog Help Ukraine не сопротивлялись при эвакуации и даже помогали загружать животные в транспорт UAnimals. Однако она указала, что приют не готов отдать всех животных.

"Других животных работники приюта не готовы отдать добровольно. Мы предлагали помощь, но они сказали, что животные под их наблюдением и обеспечены всем необходимым", — добавила она.

Что будет дальше

Коз UAnimals передали под опеку убежища "Дом спасенных животных" во Львове.

Козы в "Доме спасенных животных". Фото: UAnimals

Козы в "Доме спасенных животных". Фото: UAnimals 1/2 _ 2

Все другие животные находятся в ветеринарной клинике "Alden vet", где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, включая обработку от паразитов и вакцинацию.

Никакой другой помощи от UAnimals приют не получил — только эвакуация животных. От помощи с кормом для домашних животных убежище отказалось.

Далее UAnimals планирует привлечь приют к ответственности в юридической плоскости за жестокое обращение с животными.

Напомним, скандальный приют в Белогородке Dog Help Ukraine, по информации зооволонтера Алексея Суровцева, находится в неофициальной собственности живодерки Яны Майбороды.