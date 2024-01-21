Така на вигляд смерть — на Київщині в одному з притулків для тварин знущаються з собак

Собаки в одному з вольєрів притулку DOG HELP UKRAINE. Фото: скриншот

Мережею шириться відео з київського притулку для тварин DOG HELP UKRAINE original, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі геть не придатному для життя. Зазначається, що чотирилапі голодують і змушені харчуватися трупами інших тварин, а подекуди й одне одним.

Відповідне відео оприлюднила користувачка Facebook Руслана Коко на своїй сторінці в соцмережі.

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Користувачка Руслана Коко в дописі під відео з притулку, розташованого в селі Підлісся Броварського району Київської області, закликає про терміновий розголос.

"@dog_help_ukraine_original місце смерті. Десятки тварин зморені, десятки валяються мертві, а їх їдять інші тварини. Терміново потрібне розголос про діяльність цих осіб. Робіть репости!!!" — написала жінка.

На відео видно встелений кістками вольєр, де тримають тварин. На землі можна розрізнити серед інших залишків труп кози.

Інші небайдужі користувачі в коментарях відмічають правоохоронні органи та органи захисту тварин, шоковані від побаченого.

"Боже, яке жахіття. Мертві тварини. Що кажуть власники притулку?" — йдеться в одному з повідомлень.

Скриншот коментаря під відео з притулку для собак

Ще одна небайдужа користувачка @zavitaevall показала більше кадрів із того ж притулку, де песики в холоді й голоді живуть серед куп сміття та решток роздертих тварин. В дописі згадують ймовірну причетну Яну Майбороду, якій ще 2019 року оголосили про підозру в умисному жорстокому поводженні з тваринами. У коментарях люди дивуються з поведінки власників та просять поліцію звернути увагу на беззаконня.

Обережно! Чутливі кадри!

Своєю чергою на сторінці DOG HELP UKRAINE original в Instagram розповіли, що нібито роблять усе можливе. Там стверджують, що до них приїжджала відповідна служба, яка назвала притулок "катівнею", через що в працівників "відпадає будь-яке бажання рятувати даних тваринок". Також у притулку підтвердили, що зараз дійсно немає чим годувати собак, яких вони, розуміючи шкоду, яку завдають, часом годують кістками. Крім того, запити, які начебто робив притулок, користі не принесли. Таким чином заклад просить волонтерів про закупівлю корму чи змогу забрати на тимчасове утримання чотирилапих.

Нагадаємо, що нещодавно виконувачку обов'язків директора комунального підприємства (КП) "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Наталію Мазур звільнили через знущання з тварин. Її звинувачують у бездіяльності через масову загибель собак під час російської окупації, які жили в притулку в Бородянці, що на Київщині.