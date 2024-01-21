Так выглядит смерть — на Киевщине в одном из приютов для животных издеваются над собаками

Собаки в одном из вольеров приюта DOG HELP UKRAINE. Фото: скриншот

Сетью распространяется видео из киевского приюта для животных DOG HELP UKRAINE original, на котором собаки топчутся по костям в вольере совершенно непригодном для жизни. Отмечается, что четырехлапые голодают и вынуждены питаться трупами других животных, а иногда и друг другом.

Соответствующее видео обнародовала пользователь Facebook Руслана Коко на своей странице в соцсети.

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Пользователь Руслана Коко в сообщении под видео из приюта, расположенного в селе Подлесье Броварского района Киевской области, призывает о срочной огласке.

"@dog_help_ukraine_original место смерти. Десятки животных устали, десятки валяются мертвые, а их едят другие животные. Срочно нужна огласка о деятельности этих лиц. Делайте репосты!!!" — написала женщина.

На видео виден устланный костями вольер, где держат животных. На земле можно различить посреди остальных остатков труп козы.

Другие неравнодушные пользователи в комментариях отмечают правоохранительные органы и органы защиты животных, в шоке от увиденного.

"Боже, какой ужас. Мертвые животные. Что говорят владельцы приюта?" — говорится в одном из сообщений.

Скриншот комментария под видео из приюта для собак

Еще одна неравнодушная пользователь @zavitaevall показала больше кадров из того же убежища, где собачки в холоде и голоде живут среди куч мусора и остатков разорванных животных. В сообщении упоминают вероятную причастную Яну Майбороду, которой еще в 2019 году объявили о подозрении в умышленном жестоком обращении с животными. В комментариях люди удивляются поведению владельцев и просят полицию обратить внимание на беззаконие.

Осторожно! Чувствительные кадры!

В свою очередь на странице DOG HELP UKRAINE original в Instagram рассказали, что якобы делают все возможное. Там утверждают, что к ним приезжала соответствующая служба, назвавшая убежище "пыткой", из-за чего у работников "отпадает любое желание спасать данных животных". Также в приюте подтвердили, что сейчас действительно нечем кормить собак, которых они, понимая вред, который наносят, иногда кормят костями. Кроме того, запросы, которые якобы приют делал, пользы не принесли. Таким образом, заведение просит волонтеров о закупке корма или возможности забрать на временное содержание четырехлапых.

Напомним, что недавно исполняющую обязанности директора коммунального предприятия (КП) "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталью Мазур уволили из-за издевательств над животными. Ее обвиняют в бездействии из-за массовой гибели собак во время российской оккупации, которые жили в приюте в Бородянке Киевской области.