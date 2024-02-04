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Спасенная львица из Киевской области нашла себе пару в Нидерландах

4 февраля 2024 18:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спасенная львица из Киевской области нашла себе пару в Нидерландах
Спасенная львица из Украины и лев из Черногории по имени Никола. Фото: FELIDA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Львица Василиса, которую эвакуировали из Киевской области в Нидерланды, нашла себе пару. Избранником животного стал лев из Черногории, по имени Никола.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает приют для больших котов FELIDA.

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Влюбленные Василиса и Никола

Год назад правоохранители поймали Василису в Харьковской области, где ее держали в домашних условиях. Хозяин передал животное в приют UAnimals.

Львица Василиса
Львица Василиса. Фото: FELIDA

После очередных ракетных обстрелов Киевской области зоозащитники решили найти Василисе новое жилье. Тогда львица попала в нидерландский приют FELIDA. Уже через несколько месяцев она нашла себе пару.

Сначала Василиса жила в соседнем с Николой вольере, чтобы наладить зрительный контакт. Теперь животные живут вместе.

"Первый контакт между Николом и Василисой был волнующим. Оба льва никогда раньше не контактировали с одновидцами. Им потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к присутствию друг друга, но через несколько дней они начали взаимодействовать", — отмечают в FELIDA.

Работники приюта адаптировали их вольер, чтобы создать уединенную среду для социализации. Также использовались тренировки и специальные феромоны, чтобы лучше стимулировать контакт животных.

"Оба льва полны энергии, и им нужно было время, чтобы привыкнуть друг к другу. Но через пару дней они начали приживаться, и, похоже, теперь любовь витает в воздухе", — рассказали в FELIDA.

Медицинский осмотр показал, что львы полностью здоровы.

Напомним, украинские полярники из Антарктиды показали удивительные кадры с малышами пингвинов. Уникальное видео снял биолог Вадим Ткаченко, работавший на острове Бут в районе станции "Вернадский".

Также мы писали, что в Киевской области нашли золотистого ретривера, который пропал в первый день полномасштабного вторжения. Через два дня после исчезновения его приютили военные.

животные
Нидерланды
Украина
Черногория
Киевская область
любовь

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