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Полярники з Антарктиди показали дивовижні кадри з малюками пінгвінів

3 лютого 2024 19:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Полярники з Антарктиди показали дивовижні кадри з малюками пінгвінів
Самка пінгвіна з малюком. Фото: flickr.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські полярники з Антарктиди показали дивовижні кадри з малюками пінгвінів. Унікальне відео зняв біолог Вадим Ткаченко, який працював на острові Бут у районі станції "Вернадський".

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у суботу, 3 лютого.

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Життя пінгвінів на Антарктиді

Вчені поділилися інформацією про те, що серед антарктичних пінгвінів зустрічаються особини, які отримали прізвисько "Чінстрапи" за унікальну тонку чорну лінію, що проходить через білу частину під підборіддям.

Цей вид пінгвінів є одним із найчисленніших в Антарктиді, налічуючи приблизно 7,5 мільйона пар.

Сезон розмноження у цих птахів починається період із жовтня по листопад. Вони зазвичай відкладають два яйця, хоча іноді можуть бути випадки з одним або трьома яйцями.

"Приблизно через місяць із цих яєць вилуплюються молоді пінгвіни. Турботу про потомство та висиджування яєць партнери ділять між собою, працюючи по черзі", — кажуть у Національному антарктичному центрі.

Скільки пінгвінят з'явилося на світ у 2024 році

Вчені також розповіли, що цього року на острові з'явилося 15 молодих чинстрапів. При цьому вони уточнили, що на острові Галіндез більшість антарктичних пінгвінів лише зупиняються, тоді як на острові Бут, розташованому на відстані 20 км на північ, знаходиться їхня невелика колонія.

"Саме тут одночасно гніздяться всі 3 види пінгвінів роду Pygoscelis, що зустрічаються в нашому районі: субантарктичні, антарктичні та Аделі. Іноді українські біологи зустрічали таке сусідство трьох видів і на інших островах, але скоріше як виняток. А отак, щоб всі разом щороку гніздували поруч й успішно виводили пташенят — це лише на Буті", додали полярники.

Нагадаємо, що на антарктичній станції "Академік Вернадський" народилося чимало пінгвінят, проте біологи чекають ще більшого "бемі-буму". Деякі з новонароджених пташенят вже добре підросли, а інші перебувають у гніздах батьків.

Додамо, до мережі потрапило відео, на якому сотні пінгвінів зібралися біля станції "Академік Вернадський" і почали пірнати у воду, щоб полювати за крилом (різновид рачків). Значна їх кількість так і залишилася просто тупцювати на березі.

тварини
природа
Антарктида
Україна
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вчені

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